Старушка исписала стены пивных магазинов в Белокурихе

Фото: vk.com/kurort22
В Белокурихе появилась неизвестная противница спиртного, которая "мстит" магазинам, торгующим пивом на розлив.
Фотографии стен заведений, исписанных анитиалкогольными лозунгами и ругательствами, опубликовали в группе "Курорт22 – Любимая Белокуриха" в социальной сети "ВКонтакте".
"Это какая-то пожилая женщина сегодня утром сделала. Видео с камер только со спины. Трудно разобраться. Полиция ищет", – рассказала местная жительница.
Примечательно, что большинство комментаторов осудили действия старушки. По их оценке, даже благие намерения не оправдывают вандализма, который портит облик города-курорта.
Комментарии
Облик города портят бесконечные пивнушки!
Убрать все алкогольные магазины и пивнушки за город!!!
Старушку понять,простить.
То,что пивнушки платят гарантированный налог в местный бюджет , поддерживающий её нищенское существование - неудоволетворительная работа всяких вечерних му и прочих звонов ,замалчивающих проблему выживания народа в сегодняшних условиях.
Очевидно,эти условия её и подтолкнули.
молодец старушка
Бабка Шапокляк)))
а могла с дедом прийти . дед ружье взять