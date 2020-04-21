"Система сработала адекватно". Глава алтайского Минобрнауки – о дистанте

Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал о проблемах, с которыми регион столкнулся в первую неделю дистанционного обучения. По его словам, детям оказалось проще освоить новый формат, а некоторым учителям приходится учиться цифровым технологиям.
В первую очередь это разные технические проблемы. Во-вторых, психологические. Как отметил Костенко, возникают определенные стрессовые ситуации из-за постоянного нахождения дома. Родители звонят на горячую линию и говорят, что им сложно так долго находиться со своими детьми.
"В целом же система сработала адекватно", – считает министр.
Добавим, что в региональном Минобрнауки на время дистанционного обучения открыли горячую линию, по телефону которой можно задать интересующие вопросы. Ее номер – +7 (385-2) 206-444.
Комментарии
хотелось бы больше он-лайн уроков, ведь у многих школьников есть такая возможность (скайп, например).
Понятно, что учителя уже подпривыкли бесконтактно задания в сеть сбрасывать, но для детей это важно - иметь непосредственный контакт с учителем.
лет через 5 только дети богатых будут иметь контакт с учителем как в традиционной школе. Скоро грядет сокращение учителей. 80% детей будут по воцапу домашку получать и заполнять ее. Экономия
Амик, проведите расследование. Что-то этого министра стало очень много - в особенности на "любимом" многими телеканале "Катунь 24". Невооруженным взглядом видно, что бюджетные средства направлены на самопиар.
Разрушение остатков образования в действии, оставшее на родителей свалили, а учителя в статистов и учетчиков не зашто не отвечающих манагеров превратились, с комплексом, что им все должны....а за что?
А че его проводить. вся катунь чисто на бюджете содержится)
Как всегда - много трепа ни о чем! Господин министр, а вы вообще реальной ситуацией-то владеете? Ну хоть на 5%?
По его словам, детям оказалось проще освоить новый формат, - вы твари о РОДИТЕЛЯХ ПОДУМАЙТЕ, скоро детей ненавидеть начнем из за вашего образования! Пиащики.
Зарплату получают учителя а детей учат родители! Нервов никаких уже не хватает!
Каждый должен заниматься тем, на кого он учился! Не может учительпроектировать атомную электростанцию (последствия плачевны) И пастух не может учить детей. Докатимся...
Конечно, всё получилось! Больше боялись. Причём боялись взрослые, дети давно живут в цифровом пространстве. Кстати, говорят, в соседних регионах всё не так шоколадно получилось. Так что мы вдвойне молодцы! Всё, у меня урок по скайпу. Всем удачи!
Я как мама двоих младших школьников, вот сегодня могу ответственно сказать - больше боялись и дергались. Сейчас уже вошли в нормальное русло, даже успеваем мультики смотреть) Ну и учителям конечно же низкий поклон. Наша учительница уже перед пенсией, ей наверное сложновато сейчас с нами.
Мамы старших школьников оооочень эмоционально возразили бы маме двух младших школьников. Ну, химия там, физика, начала матанализа, исполненные мамой в одном лице, - это, конечно, уровень! Ну, а потом можно и мультики...
Есть знакомая учительница, показала на чем она вынуждена дистанционно преподавать. Старый ноутбук, который еле держит ОС, на другое его ресурсов уже не хватает. Тормознутый мобильный интернет за свой счет. Техника, как говорится на грани фантастики, как с ней нормально учить, история умалчивает.
Тем, кто говорит, что переложили обязанности учителей на родителей. Теперь вы на собственной шкуре убедитесь, что ваше ненаглядное дитятко скорее всего далеко не гений и его никогда не зажимали или к нему плохо относились учителя, как вам раньше думалось. Скорее всего ваше дитятко зажравшийся, ленивый и туповатый спиногрыз. Когда в следующий раз ваше чадо получит "пару" не торопитесь идти в школу ругать учителя или ему звонить с угрозами. Подумайте лучше, как его заставить учиться.
Это обращение прям можно отдельной новостью на главной странице опубликовать.
По телевизору показывали, как партия Единая Россия дарит ученикам планшеты и ноутбуки, обеспечивает интернетом.
У нас в крае нет случайно такой партии?
21.04.2020 15:27
- гость -
Вам на блюдечке с какой каемочкой все преподнести?
Педо-министр заключил о том, что система сработала. А у настоящих испольнителей и звеньев этой цепочки - у учителей спросили как они оценивают дистанционное обучение?
Ка-ра-ул!
Господин министр гоните в шею вашу пиарщицу! На таком дешевом трепе - вы далеко не уйдете, а скорее всего сядете рядом с вашим предшественником. Вы - за растрату и не целесообразное использование бюджетных средств!
21.04.2020 15:39
- гость -
21.04.2020 15:27
- гость -
Вам на блюдечке с какой каемочкой все преподнести?
Мне ничего от вышеназванного не надо, к школе отношения не имею. После долгого перерыва, в связи с коронавирусом, смотрю телевизор. Столько необычной информации!
Показывали, как ребенок распаковывает ноутбук, включают. За кадром голос: "Единая Россия обеспечивает школьников всем необходимым для дистанционного обучения". И так дальше.
Стало любопытно, есть ли Единая Россия в Алтайском крае.