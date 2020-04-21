"Система сработала адекватно". Глава алтайского Минобрнауки – о дистанте

Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал о проблемах, с которыми регион столкнулся в первую неделю дистанционного обучения. По его словам, детям оказалось проще освоить новый формат, а некоторым учителям приходится учиться цифровым технологиям.
В первую очередь это разные технические проблемы. Во-вторых, психологические. Как отметил Костенко, возникают определенные стрессовые ситуации из-за постоянного нахождения дома. Родители звонят на горячую линию и говорят, что им сложно так долго находиться со своими детьми.
"В целом же система сработала адекватно", – считает министр.
Добавим, что в региональном Минобрнауки на время дистанционного обучения открыли горячую линию, по телефону которой можно задать интересующие вопросы. Ее номер – +7 (385-2) 206-444.
Комментарии
хотелось бы больше он-лайн уроков, ведь у многих школьников есть такая возможность (скайп, например).
Понятно, что учителя уже подпривыкли бесконтактно задания в сеть сбрасывать, но для детей это важно - иметь непосредственный контакт с учителем.