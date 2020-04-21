Эксперты оценили вероятность бума рождаемости из-за самоизоляции

Эксперты назвали бум рождаемости из-за самоизоляции маловероятным. Об этом сообщают "Известия".

По мнению завкафедры народонаселения МГУ Ирины Калабихиной, размышления на тему бума рождаемости излишни. По ее словам, в России люди планируют детей и используют средства контрацепции. Кроме того, если экономические потери в доходах будут ощутимыми, то рождение детей отложат до восстановления ситуации.

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин придерживается схожей позиции. По его мнению, все зависит от мер поддержки рождаемости от властей, а самоизоляция на рождаемость повлиять может слабо.

Эксперты отметили и то, что в детородном возрасте сейчас находится малочисленное поколение 1990-х годов. Поколение "нулевых" же только входит в него. При этом рождаемость может вырасти из-за большого количества молодых женщин и выдачи материнского капитала за рождение первого ребенка.

Как ранее сообщил amic.ru, 14 марта, до введения мер самоизоляции, зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина косвенно призвала поднимать рождаемость во время возможного карантина.