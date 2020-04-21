У алтайских школьников на дистанционном обучении повысилась успеваемость

Алтайские школы уже неделю отучились на дистанционном обучении. Несмотря на технические и психологические трудности, с которыми столкнулись учителя, школьники и их родители, в целом успеваемость в образовательных учреждениях по всем ступеням образования повысилась. Об этом во время пресс-конференции 21 апреля рассказал министр образования региона Максим Костенко.

"Теперь же дети под родительским контролем. Значит, они более аккуратно пишут в тетрадях, более внимательно решают задачи, которые им даются. Это может быть один из факторов. Другой вопрос, то, что родитель присутствует дома – это мотивирует ребенка более ответственно относиться к занятиям. Плюс, многие дети об этом говорят, времени больше появляется на то, чтобы выполнять домашнюю работу. Потому что ограничены прогулки на улице, нет дополнительного образования", – пояснил министр.

По словам Костенко, немалую роль в этом сыграли и учителя, которые понимают, в какой непростой ситуации сейчас находятся дети. И дают не такие сложные задания, поддерживают школьников. Именно поэтому в крае ввели мораторий на двойки. "Мы также заметили благодаря родителям, что некоторые учителя решили объективно оценивать те домашние работы, тесты, контрольные работы, которые дети выполняют самостоятельно в удаленном формате, и стали ставить двойки. В данном случае нам кажется, что это не очень целесообразно, поэтому мы попросили всех директоров школ объявить мораторий на выставление двоек для всех школьников Алтайского края", – рассказал Максим Костенко.

Напомним, алтайские школы полностью перешли на дистанционное обучение 13 апреля. Это мера связана с распространением коронавирусной инфекции в регионе.