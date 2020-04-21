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У алтайских школьников на дистанционном обучении повысилась успеваемость

, ИА "Амител"
Школы даже ввели мораторий на двойки
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайские школы уже неделю отучились на дистанционном обучении. Несмотря на технические и психологические трудности, с которыми столкнулись учителя, школьники и их родители, в целом успеваемость в образовательных учреждениях по всем ступеням образования повысилась. Об этом во время пресс-конференции 21 апреля рассказал министр образования региона Максим Костенко.

"Теперь же дети под родительским контролем. Значит, они более аккуратно пишут в тетрадях, более внимательно решают задачи, которые им даются. Это может быть один из факторов. Другой вопрос, то, что родитель присутствует дома – это мотивирует ребенка более ответственно относиться к занятиям. Плюс, многие дети об этом говорят, времени больше появляется на то, чтобы выполнять домашнюю работу. Потому что ограничены прогулки на улице, нет дополнительного образования", – пояснил министр. 

По словам Костенко, немалую роль в этом сыграли и учителя, которые понимают, в какой непростой ситуации сейчас находятся дети. И дают не такие сложные задания, поддерживают школьников. Именно поэтому в крае ввели мораторий на двойки. "Мы также заметили благодаря родителям, что некоторые учителя решили объективно оценивать те домашние работы, тесты, контрольные работы, которые дети выполняют самостоятельно в удаленном формате, и стали ставить двойки. В данном случае нам кажется, что это не очень целесообразно, поэтому мы попросили всех директоров школ объявить мораторий на выставление двоек для всех школьников Алтайского края", – рассказал Максим Костенко.

Напомним, алтайские школы полностью перешли на дистанционное обучение 13 апреля. Это мера связана с распространением коронавирусной инфекции в регионе. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

21.04.2020 12:32
сметанный кот

Школы даже ввели мораторий на двойки

Так в чем проблема-то? Введите мораторий еще на тройки и четверки. Успеваемость взлетит до небес.

21.04.2020 12:44
- гость -

наша учительница сказала что и тройку если она ставит - должна объяснительную писать - почему

21.04.2020 12:44
- гость -

не все родители находятся дома.
не у всех есть возможность помогать и контролировать в постоянном режиме.
нужны обязательные он-лайн консультации с каждым из учителей-предметников.
дети должны иметь возможность задать вопросы, о том, что им неясно.
нельзя спихивать разбор новых тем на плечи на родителей.


21.04.2020 12:46
- гость -

в целом успеваемость в образовательных учреждениях по всем ступеням образования повысилась.

а-то
всегда можно списать или найти решение в интернете )))

21.04.2020 12:50
- гость -

Дак учителя должны учить школьному курсу, это их работа, а не родители, не? Получается плохо справлялись. Уроки не родителям задают, а детям.

21.04.2020 12:52
- гость -

Вся страна - потёмкинская деревня

21.04.2020 12:58
Натусик

а мне хорошо...ребенок дома...поделал уроки..отдохнул.. опять поделал. зато все вместе!

21.04.2020 13:04
- гость -

школы отменят за ненадобностью - возложат ответственность на родителей

21.04.2020 13:07
- гость -

Ну-ну! У Шарика в деревне тоже... лохматость повысилась!

21.04.2020 13:13
ну ну

раньше все хором кричали в школе плохо, теперь все вопят хочу в школу)))) вам товарисчи не угодить...хорошо, что мои уже отучились в прекрасной школе с отличными учителями! марьиванна спасибо

21.04.2020 13:17
Зануда

Я не могу понять— почему в школу нельзя, а во дворе гулять можно? У меня во дворе с десяток малышей гуляет с папами и мамами, о каком карантине нам щебечут? Или уже запрещайте или разрешайте, нельзя быть наполовину беременным

21.04.2020 13:18
krash

А почему ни слова не сказали, о том, что учителям ЗАПРЕТИЛИ ставить двойки? Вот вам и повысилась успеваемость. всего лишь.

21.04.2020 13:20
krash

21.04.2020 12:58
Натусик а вы работать попробуйте....не все домоседки и могут целый день уроки делать, люди чтобы кушать на работу ходят. а если это мать одиночка с двумя детьми? А?

21.04.2020 13:23
сметанный кот

21.04.2020 12:58
Натусик
а мне хорошо, зато все вместе!

Через полгода: ЛЮДИ ГДЕ ДЕНЕГ ВЗЯТЬ?!!! ПОЧЕМУ ПУТИН НЕ ПОМОГАЕТ?!!!!

21.04.2020 13:25
- гость -

21.04.2020 13:13
ну ну
раньше все хором кричали в школе плохо, теперь все вопят хочу в школу)))) вам товарисчи не угодить...хорошо, что мои уже отучились в прекрасной школе с отличными учителями! марьиванна спасибо
-----------------
Кто все? Свои плюсы есть в дистанционном обучении, рано вставать ребенку не надо и сидеть на бестолковых уроках (типа технологий, музыки, обществознания и подобной мути). Дистанционно только нормальные уроки (математика, русский, английский). Жаль, что по физ-ре вместо физ.подготовки теперь дурные рефераты. Но плюсов пока в дистанционном для нас больше, чем минусов.

21.04.2020 13:26
- гость -

Теперь уроки делают родители )

21.04.2020 13:34
- гость -

ну и пользуйтесь этим - уроки не делайте - двойки же не имеют право ставить

21.04.2020 13:39
я

не делала уроки никогда, а сейчас тем более. может не стоило пять репетиторов с 1 класса нанимать,чтоб ребёнок сам умел учиться?

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