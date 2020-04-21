Добавился новый район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае. Инфографика

На 21 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 127 человек. За минувшие сутки число заболевших выросло практически в полтора раза – на 41. COVID-19 выявили сразу у 37 человек в Змеиногорске. Это люди из контактного круга шахтера, который трудился на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". У него коронавирус подтвердился 17 апреля. Всех заболевших перевезли в инфекционный госпиталь в Рубцовск.

Кроме того, впервые выявили COVID-19 в Родинском районе. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:

53 заболевших – Барнаул;

38 заболевших – Змеиногорск;

по пять заболевших – Горняк, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) и Поспелихинский районы (Николаевка);

четверо заболевших – Рубцовский район (с. Веселоярск);

по трое заболевших – Бийск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха);

по двое заболевших – Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы;

по одному заболевшему – Рубцовск, Заринск, Новоалтайск и Родинский район (Родино).