Алтайский министр образования рассказал, сколько детей не приступили к дистанту

Из 275 тысяч алтайских школьников только 0,01% не вышли на связь и не приступили к дистанционному обучению. Это не более 30 человек. Об этом во время онлайн-брифинга 21 апреля рассказал министр образования региона Максим Костенко. По его словам, учителя во всех муниципалитетах ведут учет и проверяют, все ли учащиеся выходят на контакт со школой.

"На сегодняшний день меньше 0,01% детей не вышли на связь. Что это значит? Либо ребята болеют каким-то заболеванием, которое не позволяет сесть за компьютер или выполнить домашнее задание, либо какие-то другие уважительные причины", – сказал министр.

Костенко также добавил, что ежедневный мониторинг позволяет выявлять и решать возникшие проблемы с дистанционным обучением, как технические, так и психологические. Также родители звонят на горячую линию, сообщают о сложностях и нагрузке по домашнему заданию, если такие возникают. Напомним, что в региональном Минобрнауки на время дистанционного обучения открыли горячую линию: +7 (385-2) 206-444.