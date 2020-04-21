Алтайский министр образования рассказал, сколько детей не приступили к дистанту

Из 275 тысяч алтайских школьников только 0,01% не вышли на связь и не приступили к дистанционному обучению. Это не более 30 человек. Об этом во время онлайн-брифинга 21 апреля рассказал министр образования региона Максим Костенко. По его словам, учителя во всех муниципалитетах ведут учет и проверяют, все ли учащиеся выходят на контакт со школой.
"На сегодняшний день меньше 0,01% детей не вышли на связь. Что это значит? Либо ребята болеют каким-то заболеванием, которое не позволяет сесть за компьютер или выполнить домашнее задание, либо какие-то другие уважительные причины", – сказал министр.
Костенко также добавил, что ежедневный мониторинг позволяет выявлять и решать возникшие проблемы с дистанционным обучением, как технические, так и психологические. Также родители звонят на горячую линию, сообщают о сложностях и нагрузке по домашнему заданию, если такие возникают. Напомним, что в региональном Минобрнауки на время дистанционного обучения открыли горячую линию: +7 (385-2) 206-444.
Комментарии
Ага, только у 30 человек нет возможности выйти на связь..... сам— то верит? У многих родителейиз гаджетов только телефон, задания ребенок может выполнить только тогда, когда родитель дома. И помочь им нечем— школа готова предоставить планшеты и компы, только инета в квартире нет!
Коллегам трудно сейчас, работы прибавилось...я на больничном нахожусь. Но мы компьютеры и не используем активно, больше вотсап.
Опять этот костенка. через час уже о нем пишут, АМИК? Че творится?
Хватит сидеть фигню писать ,идите ребенку помогите теорему пифагора изучить
"На сегодняшний день меньше 0,01% детей не вышли на связь. Что это значит? Либо ребята болеют каким-то заболеванием, которое не позволяет сесть за компьютер или выполнить домашнее задание, либо какие-то другие уважительные причины", – сказал министр.
какой же он примитивный......это может значить, что у людей нет компьютера, родители алкаши и куча всего.... Он даже не представляет как люди в стране могут жить. есть люди у которых комп есть но нет интернета, даже сотовой связи нет! Таких районов еще много, стоит лишь в сторону тайги углубиться
Кстати а помните....бюджет выделяли на электронные учебники. сколько шуму то было...планшеты то детям школьные выдавать...и как то подмяли и притихли....но бабки распилили видимо. Думаю современные меры - это плановое продолжение предыдущей реформы но.....провал в том, что воруют много и детей не обеспечили как планировалось
так вы же это делаете, вы не пишите про школу, а спрашивайте СМИ про флору фауну, рыбки цветочки. будут другие министры отвечать