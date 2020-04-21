Эксперты назвали единственный надежный способ победить COVID-19

Единственным надежным способом борьбы с пандемией COVID-19 является массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Согласно мнению французского иммунолога Эрика Вивье, для образования иммунитета против вируса SARS-CoV-2 организму требуется около трех недель. Однако даже в таком случае иммунитет работает не дольше трех месяцев.

Сами ученые не уверены в прогнозе, поскольку при эпидемии SARS, произошедшей в 2002-2003 году, у переболевших вырабатывался стойкий иммунитет на три года.

Однако эти данные нельзя просто перенести на пандемию COVID-19, поскольку у переболевших регистрировался как иммунитет, так и повторное проявление симптомов. Ученые допускают возможность перехода SARS-CoV-2 в хроническое заболевание, когда он будет периодически проявляться, как герпес.

Но даже если иммунитет выработается, то присутствующие антитела могут перевести заболевание в острую стадию. Кроме этого, не до конца понятно, чьи антитела лучше справляются с вирусом – тех, кто перенес заболевание бессимптомно, или же тех, кто попал в реанимацию.

По этой причине эксперты сомневаются в самостоятельном появлении коллективного иммунитета и предполагают, что единственным способом борьбы с COVID-19 является массовая вакцинация.

Ранее amic.ru рассказал, как себя чувствует первый в мире человек, получивший экспериментальную вакцину от COVID-19. К сожалению, на полное тестирование уже примененной вакцины уйдет почти год.