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Подросток упал с восьмиметровой высоты и получил серьезные травмы в Рубцовске

, ИА "Амител"
Откуда он упал, неизвестно
Фото: bezformata.ru

Фото: bezformata.ru

Жители Рубцовска позвонили в скорую помощь и рассказали, что нашли подростка без признаков жизни. Мальчик лежал на бетонном полу на улице Куйбышева и не двигался.

Врачи КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Рубцовск" выехали на место и обнаружили 15-летнего мальчика без сознания. Его забрали и доставили в городскую больницу № 1. 

"Кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", – такой диагноз поставили специалисты. 

Установлено, что 18 апреля подросток упал с высоты около восьми метров. Это стало причиной травм. При этом врачи не уточняют, откуда именно он мог упасть, пишет портал "ВРубцовске".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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