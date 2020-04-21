Глава Змеиногорского района: "Главное – сохранять спокойствие"

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов обратился к жителям после сообщения о 34 новых инфицированных. Видеозапись опубликовал портал "Змеиногорский вестник".

Фролов рассказал, что первый случай в районе был зафиксирован 17 апреля, затем к нему добавились еще трое, а 21 апреля стало известно о 34 зараженных Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Сегодня все они направлены в городскую больницу Рубцовска.

Глава района добавил, что спецслужбы проводят дезинфекцию подъездов и приступают к обработке остановочных павильонов. Администрация заключает договор с ЦРБ, чтобы каждый житель мог на платной основе пройти тест на коронавирус.