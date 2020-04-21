Глава Змеиногорского района: "Главное – сохранять спокойствие"

Глава Змеиногорского района Евгений Фролов обратился к жителям после сообщения о 34 новых инфицированных. Видеозапись опубликовал портал "Змеиногорский вестник".
Фролов рассказал, что первый случай в районе был зафиксирован 17 апреля, затем к нему добавились еще трое, а 21 апреля стало известно о 34 зараженных Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Сегодня все они направлены в городскую больницу Рубцовска.
Глава района добавил, что спецслужбы проводят дезинфекцию подъездов и приступают к обработке остановочных павильонов. Администрация заключает договор с ЦРБ, чтобы каждый житель мог на платной основе пройти тест на коронавирус.
Комментарии
туда круглосуточно казахи с китайцами за зерновыми шныряют туды сюды , а тут заразились из башкирии якобы. студеная былина
Организовал им платные тесты. Красавчик. Спасибо отец родной, если бы не ваши меры городу было бы хана. А как зимой с дорогами дела обстояли? Когда скорая не могла доехать до дома, а бабку водрузили на ковер самолет и тащили до машины? Это фиаско.
Сейчас короновирус сойдет на нет, и появятся комары. Страшно представить себе, сколько покусанных людей будет. Надо срочно строить больницы для покусанных комарами!
Тесты за свой счет???? А глава в отставку не хочет???
Интересно, а для чего администрация договор заключает с ЦРБ? Может там за обязательные тесты из двух карманов брать планируют?
Вот эти гаврики при должностях обходятся слишком дорого, а толку от них нет.
21.04.2020 14:39
- гость - Ну что вы на них наговариваете?! Вот этот конкретно "гаврик" обходится не так дорого, посмотрите, за ним чайничек,(столовой должно быть нет), стол под типа книжка, стулья простые. Нет вы не правы, этот не дорогой. Вы бы у Собянина посмотрели, вот там да.