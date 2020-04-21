Алтайским школьникам с ограничением по здоровью раздают продуктовые наборы

Дети с ограниченными возможностями здоровья начнут получать бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС со ссылкой на председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко.

Согласно сообщению, обязанности по обеспечению школьников с ограниченными возможностями двухразовым питанием край взял ещё в октябре 2019 года. На реализацию в бюджете заложили 110 млн рублей.

В условиях дистанционного обучения дети с ограничениями, как и их одноклассники, остались дома. Как пояснила Ильюченко, совместно с губернатором Виктором Томенко и Правительством региона было принято решение о направлении средств, предназначенных на питание детей в школах в апреле, на формирование продуктовых наборов.

По словам Ильюченко, в крае насчитывается 15,5 тысяч детей с ОВЗ. Для них уже сформированы продуктовые наборы из расчета тех дней, что они учились дистанционно. Наборы уже начали развозить по территории края.

Напомним, что на данный момент школы края находятся в режиме дистанционного обучения. Как ранее сообщил amic.ru, очно работает только около 10 школ края, а из 275 тысяч алтайских школьников к дистанционному обучению не приступили только 0,01%.