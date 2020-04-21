Вторник, 21 Апрель, 15:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,67
€ 81,1
22°

52763 +5642
Обь
429см +19


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края

, ИА "Амител"
Мера действует во время удаленного обучения
Фото: ignitechurch.com

Фото: ignitechurch.com

Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко.

"В данном случае нам кажется, что это не очень целесообразно, поэтому мы попросили всех директоров школ объявить мораторий на выставление двоек для всех школьников Алтайского края", – объяснил Костенко.

Ранее глава Минобразования рассказал, что дистанционно обучаются не все школьники. Исключение сделано для нескольких малокомплектных школ.

На одной из предыдущих пресс-конференций Костенко дал советы детям, учителям и родителям на период дистанционного обучения. Видеозапись можно посмотреть по ссылке.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.04.2020 14:49
Майк

Огонь.... А смысл в учёбе?

21.04.2020 14:50
- гость -

Лучше введите мораторий на пиар министра образования, и желательно - постоянный. По пять статей в день на каждом ресурсе, и все - ни о чем. Надоел!

21.04.2020 15:12
Наталья

детим нужен свежий воздух,двигательная активность,общение с ребятами класса и это дорогого стоит....понятно,что вынужденная мера дист.обучения-- и не более...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
15:09
Подросток упал с восьмиметровой высоты и получил серьезные травмы в Рубцовске 0
14:54
В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район 0
14:49
Паники нет. Но будет. Как Змеиногорск воспринял новость о 38 зараженных коронавирусом 2
14:35
Алтайский край – на четвертом месте в Сибири по COVID-19. Инфографика 2
14:26
Волонтеры АлтГУ приводят в порядок могилы героев войны 1
14:12
Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края 3
14:00
Глава Змеиногорского района: "Главное – сохранять спокойствие" 7
13:50
Стало известно, когда алтайские туристы, застрявшие в Индии, смогут вернуться домой 5
13:44
Глава Рубцовска призвал население никуда не выходить 4
13:32
Ученики посещают школы в 10 селах Алтайского края 0
13:20
Эксперты назвали единственный надежный способ победить COVID-19 2
13:05
Алтайский министр образования рассказал, сколько детей не приступили к дистанту 7
12:50
Добавился новый район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае. Инфографика 7
12:37
В Бийске осыпается отреставрированный в прошлом году особняк 3
12:25
У алтайских школьников на дистанционном обучении повысилась успеваемость 18
12:12
"Система сработала адекватно". Глава алтайского Минобрнауки – о дистанте 10
12:02
30-градусная жара идет в Алтайский край. А потом будет холодно 1
11:59
Эксперты оценили вероятность бума рождаемости из-за самоизоляции 9
11:40
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло более чем на 40 человек 81
11:35
Старушка исписала стены пивных магазинов в Белокурихе 16
11:25
Виктор Томенко выделил муниципалитетам края почти 300 миллионов рублей 1
11:08
Министры и депутаты проведут уроки алтайским школьникам 13
10:55
Число заражений коронавирусом в Новосибирской области достигло 135 0
10:43
Бонни и Клайд. Пара из Алтайского края похитила у соседей почти полмиллиона рублей 1
10:30
Алтайскому краю выделят почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19 25
10:16
Цена нефти впервые в истории стала отрицательной 57
10:04
Новые заборы и водостоки. Барнаульцам помогут обновить дома к дачному сезону 0
09:53
На жителя Алтайского края завели 14 уголовных дел в Калининграде 1
09:40
Нагнетают и перегибают палку. Как живут и что говорят москвичи о пропускном режиме 7
09:31
Ученые: мутации сделали коронавирус еще более смертельным 3
09:29
"Бессмертный полк" в Алтайском крае станет виртуальным 0
09:17
Соседей по даче заставят уважать друг друга. Что это значит? 10
09:01
Число присасываний клещей резко подскочило в Республике Алтай 3
08:48
"ВКонтакте" выяснил, о чем мечтают барнаульцы в самоизоляции 2
08:30
Еще 48 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 0
08:15
Ученые: от слов "не переживай" становится только хуже 0
08:06
Коронавирус как статпогрешность. От чего умирали в России в 2019 году 10
07:55
Тимати унизил Ивлееву за приглашение в прямой эфир 15
07:44
Барнаул вошел в список городов с высокой социальной напряженностью 19
07:39
В Роскачестве рассказали, как похудеть в самоизоляции на даче 3
07:28
Жители алтайского села установили в магазине коробки для сдачи домашних заданий 6
07:16
Пока не поплывем. Грозят ли Алтаю новые подтопления в первую волну паводка? 0
07:03
Смотри в оба. Что нужно знать о катаракте, методах ее лечения и замене хрусталика 0
06:54
Без лопат и "челок". Apple показала новый iPhone "для бедных", но кому он по карману? 9
06:45
Россияне все чаще интересуются в интернете, чем заняться на самоизоляции 0
06:36
Гинеколог оценила опасность COVID-19 для беременных 0
06:27
Пушистые преступники, которых выдали лапки 2
06:14
Виртуальные и не очень. Митинги против самоизоляции прошли в России 32
06:01
Аномальная жара идет в Алтайский край 3
00:30
Режим самоизоляции в России могут продлить 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.