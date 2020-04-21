Временный мораторий на двойки ввели в школах Алтайского края

Руководителям школ поступила рекомендация не ставить ученикам двойки, пока они находятся на дистанционном обучении, рассказал в ходе онлайн-брифинга 21 апреля министр образования Алтайского края Максим Костенко.
"В данном случае нам кажется, что это не очень целесообразно, поэтому мы попросили всех директоров школ объявить мораторий на выставление двоек для всех школьников Алтайского края", – объяснил Костенко.
Ранее глава Минобразования рассказал, что дистанционно обучаются не все школьники. Исключение сделано для нескольких малокомплектных школ.
На одной из предыдущих пресс-конференций Костенко дал советы детям, учителям и родителям на период дистанционного обучения. Видеозапись можно посмотреть по ссылке.
Комментарии
Огонь.... А смысл в учёбе?
Лучше введите мораторий на пиар министра образования, и желательно - постоянный. По пять статей в день на каждом ресурсе, и все - ни о чем. Надоел!
детим нужен свежий воздух,двигательная активность,общение с ребятами класса и это дорогого стоит....понятно,что вынужденная мера дист.обучения-- и не более...