Алтайский край – на четвертом месте в Сибири по COVID-19. Инфографика

Алтайский край находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19 в Сибирском федеральном округе. На данный момент коронавирус лабораторно подтвердили у 127 человек.

Лидирует Красноярский край, где 306 заразившихся, причем зафиксировано два летальных исхода. Следом идет Бурятия: 153 заболевших и так же две смерти. Замыкает тройку Новосибирская область: 135 инфицированных, четверо скончавшихся.

Как уже сообщал amic.ru, число пациентов с коронавирусом в Алтайском крае резко выросло за минувшие сутки. COVID-19 подтвердился у 41 человека. Подавляющее большинство из них – это шахтеры из Змеиногорска. Ранее заболевание выявили у их коллеги, прибывшего из Башкирии.