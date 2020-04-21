Барнаул оказался одним из самых пригодных городов для "президентской" ипотеки

Почти 70% жилья в Барнауле может подойти под требования льготной ипотеки, предложенной Владимиром Путиным. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования портала ЦИАН.

В среднем по всем городам лишь 45% квартир подходят под условия выдачи кредита. Выше всего процент пригодного для "президентской" ипотеки жилья оказался в Барнауле, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге – в этих городах он колеблется в районе 60-73%.

Самыми недоступными для льготного кредитования городами оказались Сочи, Екатеринбург, Казань и Тюмень. При этом в Сочи под эту программу попадает лишь 1% жилья, в остальных же показатель находится в пределах 8-15%.

Как ранее сообщил amic.ru, банки уже начали принимать заявки на льготные ипотечные кредиты, предложенные в качестве антикризисной меры президентом Владимиром Путиным. К программе присоединились "Дом.РФ", Альфа-Банк, ВТБ, Промсвязьбанк.