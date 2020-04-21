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Андрей Макаревич разделил россиян на два "биологических вида"

, ИА "Амител"
Музыкант заступился за сериал "Зулейха открывает глаза"
Фото: Royalcheese.ru

Фото: Royalcheese.ru

Музыкант Андрей Макаревич отреагировал на критику сериала "Зулейха открывает глаза". По его словам, россияне четко разделились на "два биологических вида": один – читает книги, другой – смотрит телевизор.

Как написал на своей странице в Facebook Макаревич, книга Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" собрала всевозможные премии, ее очень тепло встретили читатели, а вот вокруг фильма "поднялась вонь".

"Оказывается, и историю переврали, и героическое прошлое страны оболгали, и вообще Родину не любят... В общем, типичное "оскорбление чувств верующих". Просто население наше четко разделилось на два, простите, биологических вида. Одному виду свойственно читать книги. Другой вид смотрит телевизор. Про прочие различия между ними умолчу. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – написал Макаревич.

Как сообщает ФАН, с музыкантом частично согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он не понимает, как можно слать проклятия "фантастической актрисе Чулпан Хаматовой", и неважно насколько книга расходится с фильмом. При этом Пригожин ответил на слова Макаревича о пропаганде.

"Пропаганда есть везде: и в Китае, и в США, и в Европе. У каждого Абрама своя программа. Другой вопрос – как пропагандируют? В лоб или деликатно? Кто-то делает мастерски, изощренно, а кто-то – в лоб, топорно. Вот мы иногда, к сожалению, делаем в лоб. Но мы не отличаемся от других стран, везде есть пропаганда", – подчеркнул продюсер.

Напомним, премьера сериала "Зулейха открывает глаза" состоялась 13 апреля на телеканале "Россия 1". В сети разгорается скандал и появляются ожесточенные дискуссии. Противники обвиняют создателей сериала в искажении исторических фактов.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.04.2020 15:39
- гость -

Историю пишут победители - вот по итогам холодной войны и имеем то что имеем...

21.04.2020 15:39
АБОРИГЕН

При этом Пригожину лучше бы было ничего не добавлять и не подчеркивать, потому Макаревич прав без всяких добавок, оговорок и подчеркиваний.

21.04.2020 15:39
- гость -

Про два вида абсолютно согласен. Одни слушают его песни, другие нет.

21.04.2020 15:44
- гость -

Макаревич прав, как никогда. Кто-то читает книги, кто-то смотрит на соловьиный помёт по ТВ.
Каждому своё...

21.04.2020 16:09
- гость -

Да, уж, соловьиный помёт классное удобрение - такие де билы вырастают, что прочим киселевым фору дадут!!!

21.04.2020 16:13
- гость -

Кто этот делитель?

21.04.2020 16:15
гость

и про Абрама он зря сказал...

21.04.2020 16:23
Filin

Правильные слова, Капитан Очевидность. Не знаю, что уж там волшебного в книге про Зулейку, но премии дают порой такому ..., что читают это только специалисты в силу своих обязанностей. Что хорошего мог написать пиар менеджер на историческую тему?

21.04.2020 16:25
гость

Судя по контексту, он совсем не заступился!

21.04.2020 16:26
- гость -

Аборикешка, а ты книгу то читал и кино смотрел? Или просто по старой привычке подмахиваешь?

21.04.2020 16:29
- гость -

И у семитов свои программы.В них они рассуждают о биологических видах.

21.04.2020 16:31
dirserver

Filin

Знать историческую фактуру и уметь её рассказать - это две большие разницы. Большая часть историко - безнадежно скучные люди. Поэтому им никто денег не даст, как говаривал старик Кернес.

21.04.2020 16:33
- гость -

16:29
- гость -
И у семитов свои программы

А что вы имеете против семитов? Вас ещё от празднования ДР Адика не отпустило?

21.04.2020 16:35
- гость -

Не понял глубокой мысли макарки-тот сериал дерьмо собачье,потому что его смотрят люди какого-то особого биологического вида привыкшие глядеть в телевизор?

21.04.2020 16:39
АБОРИГЕН

21.04.2020 16:26
- гость -
Зачем мне читать эту книгу? Не любитель художественной литературы.
Достаточно знать тех кто смотрит телевизор. Вас вокруг полки и орды.

21.04.2020 16:42
гость

сериал смотрят те, кто смотрит зомби ящик, Макаревич из этой категории?

А "ненависть" и "травля" это продуманный пиар ход

21.04.2020 16:50
- гость -

21.04.2020 16:39
АБОРИГЕН

Аборикеша, т.е. ты перефразировал знаменитую фразу и сделал из нее "не читал, но поддерживаю"?
Т.е. своего мнения нет и ты только подмахнуть можешь.

21.04.2020 16:50
- гость -


Всего за 1930—1931 годы, как указано в справке Отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932—1940 годы в спецпоселения прибыло ещё 489 822 раскулаченных[41].

Отдел центральной регистратуры ОГПУ в справке о выселении кулаков с начала 1930 года до 30 сентября 1931 года определял число «спецпереселенцев» в 517 665 семей, 2 437 062 человека[40].

Переселенные «по 2 категории» семьи часто осуществляли побеги, так как выжить в неосвоенных районах было тяжело. В 1932—1940 годах число «беглых кулаков» составило 629 042 человека, из них были пойманы и возвращены 235 120 человек

21.04.2020 17:19
- гость -

Абориген,ты считаешь макарку образцом и если что слушать,так эхо мацы?

21.04.2020 17:23
То 16:33

Макарка рассуждает про биологические виды в обществе.Как думаешь,к какому виду он считает себя по по принадлежности?

21.04.2020 17:36
- гость -

Что чулпан,что макарка постоянные гости на дне рождения горбачёва.Это нормально целовать в разные места человека,который развалил страну,в которой ты родится?

21.04.2020 17:37
для Аборигена 16-39

а аборигеша по старой привычке ставшей его натурой,
просто лизнул в зад .как обычно.

21.04.2020 17:41
- гость -

А в чем собственно разница,,?
смотреть по ТВ или читать гадость!
себя то макар к каким отнес?
к вечно гуньдящим и стареющим ! говноедам

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