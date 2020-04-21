Паники нет. Но будет. Как Змеиногорск воспринял новость о 38 зараженных коронавирусом

Плюс 37 – настолько резко выросло число инфицированных коронавирусом в Змеиногорске. Первый случай там подтвердили несколько дней назад. Все зараженные – работники промплощадки Корбалихинского рудника, который разрабатывает АО "Сибирь-Полиметаллы". В город COVID-19 официально не зашел, но, конечно, люди очень переживают. Что делают власти и как реагирует население, узнал amic.ru.

Глава района Евгений Фролов оперативно записал обращение к жителям. Он сообщил, что первый случай заболевания подтвердили 17 апреля. Затем к этому человеку добавились еще трое. И вот теперь еще 34 человека. Всего тесты сдали 84 человека, контактировавшие с первым заболевшим.

Известно, что все подтвержденные носители вируса живут в общежитии территории рудника, в нескольких километрах от Змеиногорска. Сейчас они госпитализированы в Рубцовскую больницу.

Секретарь местного отделения партии "Единая Россия", бывший глава района Борис Афанасьев рассказал amic.ru, что после выявления первого заболевшего (приезжий из Башкирии) контакты рабочих были ограничены. Но среди них есть не только вахтовики из других районов, но и местные жители. Так что опасения по поводу распространения вируса, конечно, есть.

Власти призывают сохранять спокойствие.

"Администрация района предпринимает определенные шаги в этом направлении. Производится дезинфекция многоквартирных домов. С сегодняшнего дня приступаем к обработке остановок. Просим жителей не забывать про свои жилища. У нас будет возможность заключить договор со Змеиногорской ЦРБ на предмет получения тестов, чтобы каждый житель мог платно провериться на коронавирус", – сказал глава района.

Главный редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол рассказала amic.ru, что никакой паники пока нет.

"Но она будет. Позже. Люди переживают за себя и близких", – сказала она.

Но с сожалением добавила, что население не слишком прилежно соблюдает режим самоизоляции, в масках в основном только продавцы в магазинах, а многие покупатели их уже поснимали, разметку не соблюдают.

Сегодня, по словам Кейбол, по городу поедут машины с громкоговорителями – объяснять необходимость соблюдения режима.

Еще одна жительница Змеиногорска, которая согласилась поговорить анонимно, тоже описывает ситуацию волне спокойно.

"Да все пока нормально. Конечно, не все сидят на самоизоляции. Но бурных переживаний я пока не вижу, может, просто рано еще, не осознали, что у нас тут такой "рассадник". Представляете, сколько людей могли перезаразить эти 38 заболевших, – сказала она.

По данным на 21 апреля, в Алтайского крае коронавирус официально подтвердили у 127 человек из 14,4 тысячи обследованных. Больше всего больных в Барнауле – 53, есть случаи в Камне-на-Оби, Заринске, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Горняке и еще девяти населенных пунктах. Уже выздоровело девять человек.