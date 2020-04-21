За сутки в России выявили более пяти тысяч новых заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 642 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Всего на 21 апреля в России зарегистрировано 52 763 случая заболевания. В оперштабе отмечают, что около половины всех новых заразившихся из 78 регионов страны не имеют внешних проявлений симптомов.

За сутки скончался 51 человек из 13 регионов страны, выписали из больниц – 427 россиян. Всего за время пандемии умерли уже 456 человек, выздоровели – 3873 человека.

Как ранее сообщил amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае выявили 41 новый случай заболевания COVID-19. Подавляющее большинство из них – в Змеиногорске. Заболевшие являются сотрудниками Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Они заразились от шахтера, у которого коронавирус был подтвержден 17 апреля. Сейчас все заболевшие помещены в инфекционный госпиталь в Рубцовске.

Всего в Алтайском крае насчитывается 127 случаев заражения COVID-19, выздоровели девять человек.