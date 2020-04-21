"Мне близко". МТС сделала онлайн-карту компаний, которые продолжают работать

Компания МТС создала интерактивную онлайн-карту "Мне близко", на которой отмечены предприятия, работающие в период пандемии. На карте предприниматели могут сообщить о новых услугах, а покупатели видят, какие кафе и магазины открыты поблизости. Так МТС поддерживает бизнес, который перестраивается на работу в новом формате: например, доставляет еду домой или проводит тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте, чтобы бесплатно добавить на карту свои контакты. Принять участие в проекте может любой регион страны: как только поступает более пяти заявок из одного города, карта становится общедоступной.

Ранее МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису Диск#CloudMTS на два месяца. С помощью сервиса предприниматели могут удаленно хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами.

Также на платформе "МТС Твой Бизнес" можно найти сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы "МТС Маркетолог", таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.