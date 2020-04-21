"Алтайвагон" попал в список системообразующих компаний России

Минпромторг России утвердил перечень системообразующих организаций. В него вошло 246 предприятий, подведомственных министерству. Организации отобраны по 15 различным отраслям:
- автомобильной промышленности;
- авиационной промышленности;
- радиоэлектронной промышленности;
- станкостроению;
- нефтегазовому машиностроению;
- судостроению;
- энергетическому машиностроению;
- электротехнической и кабельной промышленности;
- тяжелому машиностроению;
- лесопромышленному комплексу;
- легкой промышленности;
- химической промышленности;
- железнодорожному машиностроению;
- промышленности социально значимых товаров;
- промышленности обычных вооружений;
- промышленности боеприпасов и спецхимии.
В отрасли железнодорожного машиностроения присутствует и "Алтайвагон".
Как уточняют в Минпромторге, список будет дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям.
Комментарии
Странно, где БМК, Котельный, Патронный, Трансмаш, да даже РОТОР?
А кто попал в список "системообразующих" семеек? Кое-кого мы знаем, но хотелось бы полный перечень. Страна должна знать, кому обязана своим "процветанием".
Филину:::::он по Новоалтаску градообразующий, а все что вы перечислили для Барнаула это Слезы, хотя денег спишут и туда, большая часть города стройка и продажи
Побольше армат надо наделать, чтобы в следующий раз справиться с любым вирусом на подходе.