Жителей Барнаула предупредили об отключении горячей воды

Барнаульцам отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2 с 11 по 14 мая, сообщили amic.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Это связано с проведением испытаний трубопровода на тепловые потери.
"Испытания на тепловые потери проводятся всего один раз в пять лет, чтобы проверить эффективность тепловой изоляции труб и определить тепловые потери в трубопроводах", – уточнили в СГК.
Ограничение коснется домов, социальных объектов и административных зданий Ленинского и частично Октябрьского районов в границах проспекта Космонавтов, улиц Юрина и Солнечная Поляна.
Ранее amic.ru писал, что сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтной кампании на теплосетях, сопряженной с отключением горячей воды, перенесли.
Испытывать сети на прочность в краевой столице начнут 15 июня. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.
Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение, можно узнать на карте:
Комментарии
а буквально пару-тройку недель назад была новость что не будут отключать гор воду вообще нынче в честь самоизоляции
похоже напряжение спало
Часто в мае бывают холода. Почему нельзя отключать в июле, когда не критично.
Всегда, когда отключают весной, растет количество простудных заболеваний. Умываются, моют руки, посуду холодной водой.
Редакция, а точно речь о ТЭЦ-2? А то на карте отмечены дома, явно работающие от ТЭЦ-3.
а вот вам и обещания
https://www.amic.ru/news/458310/
зато отопление шпарит по полной, все денег мало
21.04.2020 16:43
гость
Путин тоже обещал не повышать пенсионный возраст... Верить представителям власти - не уважать себя!
А что мешает этим танцорам искать потери в период основной ремонтной компании?
21.04.2020 16:45
- гость -
Редакция, а точно речь о ТЭЦ-2? А то на карте отмечены дома, явно работающие от ТЭЦ-3
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Когда это было. Теперь нас нагревает ТЭЦ 2