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В Барнауле построят новую многоэтажку на берегу Оби

, ИА "Амител"
За работу возьмется "Жилищная инициатива"
Возможное расположение новой многоэтажки / Фото: АПН

Возможное расположение новой многоэтажки / Фото: АПН

ООО "Жилищная инициатива" готовится построить в Барнауле на берегу Оби новую многоэтажку. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Дом планируют возвести по адресу Приречная, 1а. Площадь составляет 2,6 тыс. кв. м. Зона допускает возведение жилых домов до 25 этажей. Сейчас площадка обнесена забором и завалена строительным мусором.

Несколько недель назад администрация Барнаула вынесла постановление о подготовке проекта планировки и межевания части территории на улице Приречной. Сейчас комитет по строительству должен проверить разработанный проект.

Ранее amic.ru сообщил о планах компании "Адалин-строй" возвести новый жилой комплекс между ТЦ "Волна" и "Лента" на Власихинской. На данный момент фирма находится в стадии разработки проекта будущего ЖК.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.04.2020 17:40
- гость -

Какой вменяемый купит там квартиру? Невменяемым так и надо.

21.04.2020 17:44
- гость -

На Оби много островов можно и там построить дом на высоком фундаменте. На остров мост подвесной.

21.04.2020 17:44
- гость -

А я дура наивная думала, почему бы там пляж не сделать! Такой лакомый кусочек и вдруг простым работягам.

21.04.2020 17:55
- гость -

21.04.2020 17:44

- гость

___
Пляж в устье Барнаулки и с бешеным течением Оби? Вы, однако, дама рисковая.

21.04.2020 17:59
Doka

" и вдруг простым работягам." - поясните!

21.04.2020 17:59
Лещ

после барнаулки сами там купайтесь. на сколько хватит прочности этих городков при паводках ОБи

21.04.2020 18:50
Filin

охранная зона 200 м - не, не слышал...

21.04.2020 18:52
- гость -


Пляж в устье Барнаул и

Дама не в курсе, где сбросы происходят в Барнаулку?

Эй, на Приречной! Луга еще горят? Вам хорошо видно, да и по запаху тоже.

21.04.2020 19:04
- гость -

Ливневка едет в Барнаулку. Само то купаться.

21.04.2020 19:05
- гость -

Идет

21.04.2020 19:38
ф каЦке

Там изначально был фундамент под 4 дома.

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