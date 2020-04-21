В Барнауле построят новую многоэтажку на берегу Оби

ООО "Жилищная инициатива" готовится построить в Барнауле на берегу Оби новую многоэтажку. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Дом планируют возвести по адресу Приречная, 1а. Площадь составляет 2,6 тыс. кв. м. Зона допускает возведение жилых домов до 25 этажей. Сейчас площадка обнесена забором и завалена строительным мусором.

Несколько недель назад администрация Барнаула вынесла постановление о подготовке проекта планировки и межевания части территории на улице Приречной. Сейчас комитет по строительству должен проверить разработанный проект.

Ранее amic.ru сообщил о планах компании "Адалин-строй" возвести новый жилой комплекс между ТЦ "Волна" и "Лента" на Власихинской. На данный момент фирма находится в стадии разработки проекта будущего ЖК.