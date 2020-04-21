В Барнауле построят новую многоэтажку на берегу Оби

ООО "Жилищная инициатива" готовится построить в Барнауле на берегу Оби новую многоэтажку. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Дом планируют возвести по адресу Приречная, 1а. Площадь составляет 2,6 тыс. кв. м. Зона допускает возведение жилых домов до 25 этажей. Сейчас площадка обнесена забором и завалена строительным мусором.
Несколько недель назад администрация Барнаула вынесла постановление о подготовке проекта планировки и межевания части территории на улице Приречной. Сейчас комитет по строительству должен проверить разработанный проект.
Ранее amic.ru сообщил о планах компании "Адалин-строй" возвести новый жилой комплекс между ТЦ "Волна" и "Лента" на Власихинской. На данный момент фирма находится в стадии разработки проекта будущего ЖК.
Комментарии
Какой вменяемый купит там квартиру? Невменяемым так и надо.
На Оби много островов можно и там построить дом на высоком фундаменте. На остров мост подвесной.
А я дура наивная думала, почему бы там пляж не сделать! Такой лакомый кусочек и вдруг простым работягам.
21.04.2020 17:44
- гость
___
Пляж в устье Барнаулки и с бешеным течением Оби? Вы, однако, дама рисковая.
" и вдруг простым работягам." - поясните!
после барнаулки сами там купайтесь. на сколько хватит прочности этих городков при паводках ОБи
охранная зона 200 м - не, не слышал...
Пляж в устье Барнаул и
Дама не в курсе, где сбросы происходят в Барнаулку?
Эй, на Приречной! Луга еще горят? Вам хорошо видно, да и по запаху тоже.
Ливневка едет в Барнаулку. Само то купаться.
Идет
Там изначально был фундамент под 4 дома.