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Оптовые цены на бензин упали ниже себестоимости

, ИА "Амител"
Нефтянникам приходится продавать топливо с убытком для себя
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Цена на бензин на оптовом российском рынке упала ниже себестоимости — каждая тонна топлива продается с убытком в несколько тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов "Аналитики товарных рынков".

Согласно информации аналитиков, за неделю с 13 по 19 апреля стоимость АИ-92 на товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга (СПбМТСБ) упала почти на 4,2 тысячи рублей. В понедельник, 20 апреля, она составляла чуть меньше 36 тысяч рублей. При этом, издержки компаний составляют почти 38 тысяч рублей. Таким образом, компании продают топливо себе в убыток почти на 2 тысячи рублей.

По данным Reuters, стоимость топлива на внутреннем рынке упала из-за падения спроса в связи с карантином. Из-за падения трафика на улицах городов объем реализации на АЗС снизился почти в два раза, а потому производители бензина готовы отдавать его ниже себестоимости, чтобы реализовать товар.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь с 20 на 21 апреля впервые за отслеживаемую историю стоимость фьючерсов на нефть WTI стала отрицательной и почти достигла -40$ за баррель. Это связано с падением мирового производство и тем, что многие компании, ранее купившие нефтяные фьючерсы, не могут выполнить обязательство по вывозу нефти.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.04.2020 19:03
гость

На сегодня, цена АИ-95 бензина на заправках находится в пределах 45-46 рублей за 1 литр.

Его цена формируется из совокупности факторов:

Налоги (акцизы, НДС и НДПИ)
Переработка и транспортировка
Добыча сырья
Расхода заправочных станций на обслуживание
Прибыль нефтедобытчика

Для подсчёта фактической себестоимости литра бензина нам нужно сложить все затраты на добычу, переработку, транспортировку и реализацию данного продукта.

Фактическая себестоимость - сумма всех затрат на производство готовой продукции и доставки её до конечного потребителя.
В конечной себестоимости литра бензина содержится: затраты АЗС на доставку и реализацию (7%), стоимость добычи сырья (7%) и цена переработки (10%).

То есть, реальная цена 1 литра бензина АИ-95 равна:

45,93 рубля (курс по Яндексу) * (7% + 7% + 10%) = 11,02 рубля за литр
Получается что фактическая (реальная) себестоимость 1 литра бензина составляет всего 11,02 рубля .

21.04.2020 19:22
- гость -

А кого мы тут наваренной тридцаткой кормим. Может им маленько губу закатать да начать опять обратно денежки в убытки вливать или будет опять государство помоги.

21.04.2020 19:47
Alex1976

Эта самая тридцатка и идет этому самому кровопийце государству.

21.04.2020 19:52
обнулитель

"Нефти добывается очень много. Избыточную нефть закачивают во все свободные емкости. В основном это - или нефтехранилища в портах, или танкеры. Остановить добычу нефти молниеносно нельзя. Можно снизить объемы добычи, но для этого нужно время, чтобы соблюдать технологии. Если этого не сделать, то потом придется фактически строить всю инфраструктуру заново. Поэтому всегда пытаются избегать таких ситуаций".
Нефть нельзя просто куда-то вылить, поскольку это угрожает экологии. Даже если ее сжечь, то это также затратно – ее, скажем, надо вывезти на электростанцию
"Сейчас американцы на своем рынке, китайцы на своем рынке доплачивают нефтепереработчикам, чтобы те забрали избыточную нефть и быстро ее переработали. Не важно, куда и во что - главное, чтобы разгрузить, чтобы не создать коллапс в системе. То есть нужно разгрузить емкости в портах, танкеры, чтобы добывающая инфраструктура могла постепенно снизить добычу, без аварий. Поэтому американцы, китайцы готовы доплачивать деньги покупателях нефти, чтобы покупатели за дополнительную премию забрали лишнюю нефть с рынка".
"Ошибка россиян была в том, что они не учли (и не могли учесть) фактор волатильности цен на нефть и паники. И затянули с договоренностями о снижении добычи нефти. Россияне делали ставку. И в этой ставке они проиграли. Они думали, что саудовцы не захотят резко снижать цену на нефть с 60 долларов до 20-10 долларов. А когда нефть упала до 20-10 долларов, саудовцы и сами испугались. Подключились все, в том числе Трамп, чтобы договорились о снижении объемов добычи. И россияне уже согласились, полагая, что они сделали правильную ставку и выиграли. Но тут возникла другая проблема - на рынке все емкости заполнены нефтью. Нефть некуда закачивать и некуда девать. Американцы, понимая эту ситуацию и зная о ней заранее, к этому подготовились. А россияне, как всегда, переиграли самих себя. Сейчас главная опасность для России, как нефтедобывающей страны, заключается в том, что ей придется резко в аварийном режиме глушить нефтедобычу. Такого не происходило даже во вр

21.04.2020 20:04
АБОРИГЕН

Осталось розничные цены скорректировать и будет полное соответствие между качеством бензина и его ценой.

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