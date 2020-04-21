Депутаты и бизнесмены собрали деньги на 20 тыс. защитных костюмов для алтайских врачей

Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития собрал 3,4 млн рублей. На них сейчас покупают и изготавливают более 20 тысяч одноразовых защитных костюмов для работников больниц, задействованных в выявлении и лечении коронавируса. Сбор средств инициировала партия "Единая Россия".
Помощь оказали депутаты федерального, краевого и городского уровня. Это не только деньги, но и бытовая техника, антисептики. Например, депутат АКЗС Дмитрий Аганов привозит в больницы, поликлиники и ТОСы средства для дезинфекции. Депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов передал медикам горбольницы № 5 стиральную машину, чайник и термопот. Депутаты Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова, депутат АКЗС Вадим Смагин – маски, респираторы, защитные костюмы, антисептические и дезинфицирующие средства.
К сбору помощи подключились депутаты АКЗС Николай Данилин, Игорь Пляко, Сергей Бенслер, Сергей Приб, Юрий Кайро, Анатолий Вытоптов, Александр Траутвейн, Александр Дёмин, Владимир Устинов, Татьяна Ильюченко, Денис Голобородько и другие. А также депутаты Барнаула Ксения Белоусова, Александр Лисицын, Александр Тайчер.
Пожертвования фонду поступили от АПЗ "Ротор", "ЖБИ Сибири", "Алтайкрайгазсервиса", Бийского олеумного завода, "Ренессанс-Косметик" и "Алтайтары".
Напомним, о сборе средств в поддержку врачей заявила "Единая Россия". Партия призвала к этому чиновников и бизнес. Сбор средств продолжается.
Реквизиты для перечисления:
Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
ОГРН 1022200526644
ИНН 2225056528
КПП 222401001
р/с 40703810800000415001
в "СИБСОЦБАНК" ООО г. Барнаул
к/с 30101810800000000745
БИК 040173745
Назначение платежа "Добровольное пожертвование на оказание помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции".
Комментарии
Молодцы, только общими усилиями мы сможем победить эту заразу!!!
Хорошо оптимизация прошла, продуктивно. Интересно на что же будем скидываться завтра? Может быть на бинты и вату?
Все положительное делается под эгидой едра, даже федеральные деньги на дороги- под этой вывеской.
Деньги есть в ФНБ, но скоро не будет.
Все логично, так и должно быть. Сами единая россия развалили медицину в крае - сами и сбросились загладить свои косяки. Еще и сэкономили.
Тоскливо...