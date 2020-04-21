Алтайский Минздрав наглядно показал, как маска защищает от коронавируса

Минздрав Алтайского края в своем аккаунте в Instagram разместил рисунок, на котором наглядно демонстрируется польза медицинских масок.
Как следует из изображения, наиболее эффективны маски, когда их носят все. В таком случае вероятность заражения составляет 1,5%.
Если зараженный в маске, а рядом находящийся человек – нет, то риск возрастает до 5%, а если наоборот – до 70%.
Ранее amic.ru писал, что специалисты МЧС России посоветовали не использовать защитные маски на улице, так как "нужно дышать свежим воздухом".
По оценке спасателей, от масок есть польза только в помещениях, где наблюдается скопление людей или при общении с зараженными. На открытых пространствах это нецелесообразно, уверены в ведомстве.
Комментарии
НАДО ВВЕСТИ УСИЛЕННЫЙ ШТРАФ ЗА НЕНОШЕНИЕ МАСОК, СЕЙЧАС ВЫХОДИЛА НА УЛИЦУ, ВСЕ БЕЗ МАСОК. В автобусах тем более надо обязать кондукторов самих носить маски, и не пускать в автобус без масок, начинаются дачи, как ездить? Много одиноких, без машин
18:30
К сожалению, никакие маски не помогут от того, что случится со всеми нами в ближайшее время, чурка.
Ты сам чурка тупая.
Пару раз работал в медицинских масках в пыльных помещениях. Маска грязная с двух сторон, легкие забиты грязью.
Какие размеры вируса и какие ячейки маски?
21.04.2020 19:00
- гость -
Дык, вирус же не в свободном виде отлетает от заболевшего, а в капле - которая на маске оседает, а не на в дыхательные пути попадает!
19:00- гость - 1 мм разбейте на 1000 (тысячу) частей, примерно таков размер вируса. Наружные две оболочки вируса- это жировые оболочки, которыми он прилипает на разные поверхности. Поэтому, когда моете руки с мылом, то оно разрушает эти жировые оболочки и вирус удаляется с поверхности рук.
НАДО ВВЕСТИ УСИЛЕННЫЙ ШТРАФ ЗА НЕНОШЕНИЕ МАСОК,
Согласна, за каким углом их раздают в количестве минимум 6 в сутки на человека или в какой аптеке купить хоть не по себестоимости, а рубля за 3.