Алтайский Минздрав наглядно показал, как маска защищает от коронавируса

Минздрав Алтайского края в своем аккаунте в Instagram разместил рисунок, на котором наглядно демонстрируется польза медицинских масок.

Как следует из изображения, наиболее эффективны маски, когда их носят все. В таком случае вероятность заражения составляет 1,5%.

Если зараженный в маске, а рядом находящийся человек – нет, то риск возрастает до 5%, а если наоборот – до 70%.

Ранее amic.ru писал, что специалисты МЧС России посоветовали не использовать защитные маски на улице, так как "нужно дышать свежим воздухом".

По оценке спасателей, от масок есть польза только в помещениях, где наблюдается скопление людей или при общении с зараженными. На открытых пространствах это нецелесообразно, уверены в ведомстве.