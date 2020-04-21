Сильный пожар произошел на территории барнаульского завода. Дым видно по всему городу

21 апреля около 16:30 в краевой столице на территории Барнаульского завода технического углерода загорелась свалка со старыми шинами. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

По информации ведомства, общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На данный момент над ликвидацией огня работают пожарные.

Столб плотного черного дыма виден в разных частях города. Рядом с очагом пожара стоит резкий едкий запах. Очевидцы выкладывают видеозаписи в сообществе Barnaul22. Судя по комментариям людей, это уже не первый случай, когда на территории предприятия происходит возгорание.

Ранее amic.ru сообщил, что 19 апреля произошел пожар в многоквартирном доме № 21 на улице Чеглецова. Его оперативно потушили сотрудники МЧС. По словам одного из очевидцев, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.



