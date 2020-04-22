Пользователи соцсетей рассказали, что сделают сразу после окончания самоизоляции

Режим самоизоляции, введенный в России в последних числах марта, планируют продлить как минимум до окончания майских праздников, а возможно и до 1 июня. Жизнь, к которой мы привыкли, неуклонно меняется и все ограничения в один прекрасный момент не снимутся. Миру, скорее всего, понадобится несколько лет, чтобы полностью прийти в себя, когда вирус будет не страшнее обычного гриппа.
Однако это не мешает пользователям соцсетей мечтать об обычной жизни, они строят планы, что сделают первым делом, когда выйдут из карантина и самоизоляции.
не знаю чего хотите вы, но я хочу лишь одного, да побыстрее: pic.twitter.com/QhySPBoSyF— Пьяный Твиттер (@drunktwi) April 16, 2020
Я, когда выйду на улицу после карантина: pic.twitter.com/uzVi47HVeG— ИНТЕРТЕЙМЕНТ ™ (@ENTERTAINMENTij) April 8, 2020
Схожу с друзьями в кино. Всё.— whoяблоко (@_tomato_hater) April 15, 2020
изоляция закончится, и мы выкатимся рубенсовскими телесами в чистые дворы и будем эротично блудить, как в "50 оттенков рыхлого", но из-за своих гаргантюиновых пантагрюэлей всё, что мы сможем наблудить это вставиться друг в друга складками до щелчка, словно мягкие шестерёнки— Генрих Коталкин (@kotalkin) April 3, 2020
мы с друзьями идём в бар после карантина pic.twitter.com/Fp4g0fS4Vt— дельта з нуликом по лямбда🐍 (@warholsdog) April 11, 2020
Пойду на ноготочки— motúznaya (@La72La) March 31, 2020
Те кто в России, наверно, будут меня проклинать. Когда у нас закончится карантин и я буду постить видосы с пляжей, кафешек с видом на море и как мы наслаждаемся солнцем, морем и свободой.— 🇪🇺R A S S E L🇪🇦 (@XaslerTv) April 15, 2020
Надеюсь уже скоро
давайте когда карантин закончится хорошенько это отметим- снежный городок построим или на каток пойдем, а?— Duran / Дюран (@userdie) April 17, 2020
После карантина надо двери делать пошире 😂 pic.twitter.com/pohjSPPJWc— Romanoff Roman (@Romannoff781) April 19, 2020
Мои ногти после карантина pic.twitter.com/ctQrMCUe1q— Lena Hadahane (@hadahanelena98) April 18, 2020
После карантина необходимо сделать так pic.twitter.com/S8XPsvH7cW— Чокирка (@ChokiChy) April 16, 2020
это я в кфс после карантина вкушаю любимый чизбургер pic.twitter.com/fCpCTtBOPO— heros_wife (@wife_heros) April 16, 2020
доброе утро, остановите мне пожалуйста— raymondo (@meythaam) April 14, 2020
иначе после карантина у меня будет + 1 собака
я просто влюбилась господи pic.twitter.com/6Pt2VBrwfx
Торговые Центры после карантина . pic.twitter.com/Lknx7Tz2Zk— Александр (@aleksandr4_) April 7, 2020
все: составляют списки того, что сделают после карантина, на какой фильм пойдут, куда поедут, что и где съедят— цветочек (@svetachalova) April 6, 2020
женщины в декрете: 😐😐😐
Как будет выглядеть мой первый выход из дома после карантина pic.twitter.com/jauvLZ0gCs— твоя мамка знает (@kakegozovut) April 2, 2020
После карантина сделаю акцию на татухи “я пережил Covid-19”— лина кидис (@_linakiedis) March 29, 2020
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