Стоимость нефти Brent впервые упала до уровня 2002 года

Стоимость фьючерсов на нефть Brent стала меньше 19 долларов за баррель – снизилась до уровня цены февраля 2002 года. Об этом сообщает РБК.

Последний раз такая цена на топливо наблюдалась в феврале 2002 года. Снижение стоимости североморской нефти обусловлено падением стоимости фьючерсов на нефть марки WTI, полагают эксперты.

На этом фоне ускорилось и падение рубля. На 14:00 по Москве курс доллара равнялся 76,68 рубля, евро – 83,13 рубля.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь с 20 на 21 апреля ее стоимость впервые за всю историю упала ниже нуля. На пике падения стоимость нефти равнялась почти -38 долларам.

Причина – снижение потребления: нефтедобывающим компаниям просто некуда деть добытую нефть, а после заполнения всех нефтехранилищ им придется останавливать буровые вышки. Их повторный запуск потребует огромного количества вложений.