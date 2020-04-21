Стоимость нефти Brent впервые упала до уровня 2002 года

Стоимость фьючерсов на нефть Brent снизилась ниже 19 долларов за баррель - до уровня цены февраля 2002 года. Об этом сообщает "РБК".

Согласно информации на 12:40 по московскому времени, стоимость одного барреля упала ниже 19 долларов за один баррель. Последний раз такая цена на нефть наблюдалась в феврале 2002 года. Снижение стоимости североморской нефти обусловлена падением стоимости фьючерсов на нефть марки WTI, полагают эксперты.

На этом фоне ускорилось и падение рубля. На 14:00 по Москве курс доллара равнялся 76,68 рубля, евро — 83,13 рубля.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь с 20 на 21 апреля её стоимость впервые за всю историю упала ниже нуля. На пике падения стоимость нефти равнялась почти -38 долларам.

Причина падения кроется в снижении потребления — нефтедобывающим компаниям просто некуда деть добытую нефть, а после заполнения всех нефтехранилищ им придется останавливать буровые вышки. Их повторный запуск потребует огромного количества вложений.