Победим коронавирус ради Конституции. Когда ждать плебисцита и почему его не отменяют

Кампания по поправкам в Конституцию началась быстро и мощно. Президент объявил об этом в январе и уже в марте подписал принятый закон. Оставалось только закрепить народной поддержкой. Но планы по всеобщему плебисциту на 22 апреля сорвал коронавирус. И вот теперь власти решают, когда провести голосование, которое будет стоить бюджету почти 14 млрд рублей. На которое до пандемии пришло бы более половины россиян. И которое вообще-то можно и отменить.

Конституция превращается в рутину

Алтайский политтехнолог Антон Понкрашев уверен: голосование нужно проводить как можно раньше, как только ситуация с коронавирусом улучшится. Он допускает, что "референдум" могут назначить на конец мая или первую половину июня.

"Процесс ни в коем случае нельзя превращать в рутину, а чем дольше он будет откладываться, тем быстрее будет в нее превращаться", – пояснил собеседник.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов предположил две возможные даты: в День России, 12 июня, или, при затягивании пандемии, в единый день голосования (ЕДГ) 13 сентября.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания, рубцовская коммунистка Вероника Лапина полагает, что о лете речь уже не идет.

"Если пандемия закончится малой кровью, то голосование точно будет осенью. Если все будет плохо, то могут сдвинуть еще дальше", – считает она.

Константин Лукин видит еще более далекую перспективу: ЕДГ, скорее всего, перенесут на октябрь, а плебисцит – на самый конец года. Тут и дата хорошая есть – День Конституции, 12 декабря. И явка явно лучше и апрельской, и сентябрьской (чем ближе к лету, тем меньше желающих тратить выходной на выборы).

Количество избирателей в данном случае имеет большое значение – это не столько поддержка поправок, сколько поддержка Путина. До начала самоизоляции 70% населения страны знало о том, что это за голосование, и примерно представляло, как меняют основной закон. На основании этих данных можно было рассчитывать на явку 55-58% населения, говорит Лукин. Если бы не карантин и кампания бы продолжилась, то и все 65%. Теперь же, когда COVID-19 нарушил все планы, уже никто не берется анализировать, сколько россиян готовы поддержать эти изменения. Просто нет смысла, пока не закончится это вирусная история и правительство не увидят всей картины разрушений.

Отменить голосование, да и все

Власти страны оценивают потери бюджета в 2020 году из-за пандемии в 1 трлн рублей. На фоне этой суммы 14 млрд – примерно столько будет стоить проведение голосования – не так уж и много. Но в Алтайском крае на эти деньги можно закрыть большую дыру в казне (регион потеряет в коронавирусном кризисе более 13 млрд рублей дохода). И, по мнению коммунистки Лапиной, Кремлю стоило бы задуматься об отказе от процедуры.

"Для бюджета страны это слишком большие и неоправданные траты, которые народ мог простить, если бы не пандемия и падение доходов. Сейчас люди начнут считать, сопоставлять суммы, потраченные на помощь населению и организацию голосования. Это приведет к всплеску негатива и падению поддержки Путина. Тогда будет проще и безопаснее отказаться от идеи голосования", – говорит она.

Нет, не начнут люди считать, спорит с ней Лукин. Граждане плохо представляют себе такие большие суммы и не будут особенно глубоко раздумывать о том, сколько там власти потратят. Главное – правильно все подать.

Также он пояснил, что теоретически отменить плебисцит можно хоть сегодня. По закону для внесения изменений в Конституцию (тех пунктов, которые сейчас правят) не требуется никакого народного "да". Необходимость голосования прописана только в указе президента. Отмени он его, и все – главный закон страны обновлен. Тем более что все остальные процедуры уже состоялись: обсуждение, голосование в Госдуме и Совфеде, оценка законности со стороны Конституционного суда. И все же власть пойдет на это только в самом крайнем случае.

Антон Понкрашев тоже исключает отмену. И поясняет: о важности этого голосования не раз говорил Владимир Путин. И именно его рейтинг – главная цель этого псевдореферендума.

В том, что плебисцит будет, уверена и директор Института политики и технологий (Новосибирск) Татьяна Косачева.

"Вложения колоссальные, начиная от всей "сценографии": заседания ГД, предложенные инициативы, которые во время обсуждения стали политическим ударом по репутации некоторых федеральных парламентариев, до массивной информационной кампании", – сказала она.

Патриотично безразлично

Сейчас многие россияне уже и забыли, как еще месяц назад им из каждого утюга говорили о необходимости поправок. Сейчас градус подогрева темы снизили до минимума: небольшая реклама по телевидению и уличные баннеры. Изредка об этом вспоминают депутаты от "Единой России", да некоторые чиновники, не имеющие непосредственного отношения к ситуации с пандемией.

Но как только власти определят новую дату, жителям страны снова со всем предвыборным размахом напомнят, как важно поддержать "нашу страну, нашу Конституцию, наше решение", говорит Понкрашев.

Вероника Лапина уверена: подогревай интерес, не подогревай – людей уже не волнуют результаты и достоверность итогов. Большинству безразлично, что изменят в Конституции.

А вот Константин Лукин считает наоборот: победа над коронавирусом может сыграть на руку власти. Мол, ужались, мобилизовались и победили эту "коронавирусную заразу", так теперь и президента патриотично можно поддержать. Тем более что власть пытается дать в это сложное экономическое время народу хоть какой-то пряник. В том числе и для сохранения своего рейтинга. Осталось сделать главное – победить вирус.