"Не преувеличивайте "разговорчики". Песков прокомментировал виртуальные митинги

Дмитрий Песков заявил, что власть в России внимательно относится к сообщениям людей о сложностях, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он рассказал, что в Кремле тщательно отслеживают "появление разных форматов в интернет-пространстве". И отметил, что власть с большим вниманием относится к тем сообщениям, где люди говорят о сложностях, которые они переживают, и их причинах.

Песков добавил, что по мере возможности это учитывается в составлении планов поддержки жителей страны, но попросил не преувеличивать реальную значимость событий. "Это не может быть какими-то кампаниями, но ничто не проходит без нашего внимания", – добавил он.

Как уточняет РИА "Новости", "разговорчиками" пресс-секретарь президента назвал виртуальные митинги, после того как один из журналистов произнес это слово.

Как ранее сообщил amic.ru, вчера во Владикавказе местные жители устроили митинг, во время которого требовали отставки правительства региона и отмены режима самоизоляции. Их поддержали жители других городов через "Яндекс. Навигатор". Они оставляли комментарии с различными лозунгами, в том числе с требованиями ввести режим ЧС.