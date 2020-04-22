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"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева

, ИА "Амител"
Телеведущий вызов не принял
Кадр из видео

Кадр из видео

Конфликт между спортивным комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым начался на просторах "Твиттера". Соловьеву не понравилось высказывание Уткина о действиях власти во время пандемии. 

Оппоненты обменялись несколькими оскорбительными постами, но на этом спор не закончился. Уткин снял видео, где обратился к Соловьеву с вызовом. 

"Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам версус-баттла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Не истины, не политику, не экономику, а себя. Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь", — сказал он. 

Уткин предположил, что соперник откажется от предложения и был прав. Соловьев вызов не принял и добавил, что готов оплатить Соловьеву парикмахера, психолога и диетолога. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.04.2020 07:34
- гость -

Пархатый забоялся

22.04.2020 07:42
CALIBR

У Василия преимущество - он говорит правду,а когда говоришь правду невозможно запутаться во лжи.

22.04.2020 07:52
Пионер

Засцыт п...я (подлая) обезьяна. Это не купленных хохлов из студий выгонять

22.04.2020 07:53
- гость -

Задача ребят вроде Соловьева убедить жителей ада, что они живут в раю.

22.04.2020 08:01
тю!

А чо это вообще за Вася Пукин? Если это спАААААртсмен, таки я балерина!

22.04.2020 08:06
CALIBR

22.04.2020 08:01
тю!
++++++++++++++
Пукнул ?

22.04.2020 08:11
- гость -

22.04.2020 07:42
CALIBR
Василий пошёл по пути дудей и прочей блохгерской братии - обгадившись везде, где можно, ушёл в блохгеры. А что главное для модного блохгера? Громко кричать, что всё дерьмо - а самое большое дерьмо российская власть.Следующий шаг - начать кричать какое дорьмо российский народ, не поддерживающий в большинстве своём либерастно-"правдивых" дерьмомётов. И поскольку никаких серьёзных аргументов нет, нужно попиариться на известной личности. Прямо рядом алкаш Уткин, вылетевший отовсюду, где работал, и кандидат наук Соловьёв, за которого бились и бьются телеканалы. Какую такую "правду" глаголит это оплывшее существо? В общем, скажи мне кто твой друг...

22.04.2020 08:13
Filin

нам какой интерес с их реп и бутылок? Две говорящие головы длиной языка меряются

22.04.2020 08:21
- гость -

таки это было еще неделю назад, вечерний конечно же отказался

22.04.2020 08:23
CALIBR

22.04.2020 08:11
- гость -
+++++++++++++++
Уверен ,ваш уровень помёта ниже уровня соловьиного и вам ещё надо поднатужитьс ,чтобы стать спойлером а ля Соловьёв.
Работайте над собой.

22.04.2020 08:33
- гость -

"Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь"- а разве кто-то сомневался, что путинский пропагандист не захочет участвовать в честном поединке, шансов у профессионального лжеца нет...

22.04.2020 08:35
тю!

Пукнул ?

Так он больше ни на что не способен

22.04.2020 08:37
- гость -


22.04.2020 08:21
- гость -

таки это было еще неделю назад, вечерний конечно же отказался


И правильно сделал. Если сейчас CALIBR начнет предлагать помет кидать, не просто же так он про помет стал часто упоминать, то никто с ним соревноваться не станет и CALIBR победит. Но это же не будет значить, что не участвовавшие глупее CALIBRа.

22.04.2020 08:37
- гость -

Боян недельной давности.

22.04.2020 08:43
тю!

Чем на ЭТОГО смотреть, лучше смотрите на
обладательницу самых красивых ягодиц в мире от 06:53

22.04.2020 08:44
CALIBR

22.04.2020 08:37
- гость -
+++++++++++++++++
Если бы у твоей бабушки вырос банан на голове,она давно бы считалась дедушкой.Слава богу этого не произошло,а то бы ты был потомком двух дедушек.

22.04.2020 08:49
Вован газета

22.04.2020 08:06
CALIBR
Пукнул ?

Тебе виднее. Или не контролируешь себя?

22.04.2020 08:57
- гость -

22.04.2020 08:44
CALIBR

Что и требовалось доказать. Понесло помет CALIBRом. Ты выиграл. Возьми с полки пирожок.

22.04.2020 08:58
месный

да зассыт соловьёв!

22.04.2020 08:58
тю!

Как говорится, некоторые люди не могут унизить другого... потому что плюют снизу вверх

22.04.2020 09:00
- гость -

Если это жирная бесформенная масса заявляет что ему не нужно государство в котором она живёт-пусть валит в другое.Иначе к чему такие заявления?

22.04.2020 09:04
CALIBR

22.04.2020 08:57
- гость -
Что и требовалось доказать. Понесло помет CALIBRом. Ты выиграл. Возьми с полки пирожок.
+++++++++++
Улыбаешь.
Впрочем , если до сих пор не можешь дать ответ в чём отличие "масса фото" от "постоянно" - ничего удивительного в твоём батле нет ,гость Васька.

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