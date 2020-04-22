"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева

Конфликт между спортивным комментатором Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым начался на просторах "Твиттера". Соловьеву не понравилось высказывание Уткина о действиях власти во время пандемии.
Оппоненты обменялись несколькими оскорбительными постами, но на этом спор не закончился. Уткин снял видео, где обратился к Соловьеву с вызовом.
"Дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам версус-баттла. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Не истины, не политику, не экономику, а себя. Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь", — сказал он.
Уткин предположил, что соперник откажется от предложения и был прав. Соловьев вызов не принял и добавил, что готов оплатить Соловьеву парикмахера, психолога и диетолога.
Комментарии
Пархатый забоялся
У Василия преимущество - он говорит правду,а когда говоришь правду невозможно запутаться во лжи.
Засцыт п...я (подлая) обезьяна. Это не купленных хохлов из студий выгонять
Задача ребят вроде Соловьева убедить жителей ада, что они живут в раю.
А чо это вообще за Вася Пукин? Если это спАААААртсмен, таки я балерина!
22.04.2020 08:01
тю!
++++++++++++++
Пукнул ?
22.04.2020 07:42
CALIBR
Василий пошёл по пути дудей и прочей блохгерской братии - обгадившись везде, где можно, ушёл в блохгеры. А что главное для модного блохгера? Громко кричать, что всё дерьмо - а самое большое дерьмо российская власть.Следующий шаг - начать кричать какое дорьмо российский народ, не поддерживающий в большинстве своём либерастно-"правдивых" дерьмомётов. И поскольку никаких серьёзных аргументов нет, нужно попиариться на известной личности. Прямо рядом алкаш Уткин, вылетевший отовсюду, где работал, и кандидат наук Соловьёв, за которого бились и бьются телеканалы. Какую такую "правду" глаголит это оплывшее существо? В общем, скажи мне кто твой друг...
нам какой интерес с их реп и бутылок? Две говорящие головы длиной языка меряются
таки это было еще неделю назад, вечерний конечно же отказался
22.04.2020 08:11
- гость -
+++++++++++++++
Уверен ,ваш уровень помёта ниже уровня соловьиного и вам ещё надо поднатужитьс ,чтобы стать спойлером а ля Соловьёв.
Работайте над собой.
"Я хочу тебя унизить, я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь"- а разве кто-то сомневался, что путинский пропагандист не захочет участвовать в честном поединке, шансов у профессионального лжеца нет...
Пукнул ?
Так он больше ни на что не способен
22.04.2020 08:21
- гость -
таки это было еще неделю назад, вечерний конечно же отказался
И правильно сделал. Если сейчас CALIBR начнет предлагать помет кидать, не просто же так он про помет стал часто упоминать, то никто с ним соревноваться не станет и CALIBR победит. Но это же не будет значить, что не участвовавшие глупее CALIBRа.
Боян недельной давности.
Чем на ЭТОГО смотреть, лучше смотрите на
обладательницу самых красивых ягодиц в мире от 06:53
22.04.2020 08:37
- гость -
+++++++++++++++++
Если бы у твоей бабушки вырос банан на голове,она давно бы считалась дедушкой.Слава богу этого не произошло,а то бы ты был потомком двух дедушек.
22.04.2020 08:06
CALIBR
Пукнул ?
Тебе виднее. Или не контролируешь себя?
22.04.2020 08:44
CALIBR
Что и требовалось доказать. Понесло помет CALIBRом. Ты выиграл. Возьми с полки пирожок.
да зассыт соловьёв!
Как говорится, некоторые люди не могут унизить другого... потому что плюют снизу вверх
Если это жирная бесформенная масса заявляет что ему не нужно государство в котором она живёт-пусть валит в другое.Иначе к чему такие заявления?
22.04.2020 08:57
- гость -
Что и требовалось доказать. Понесло помет CALIBRом. Ты выиграл. Возьми с полки пирожок.
+++++++++++
Улыбаешь.
Впрочем , если до сих пор не можешь дать ответ в чём отличие "масса фото" от "постоянно" - ничего удивительного в твоём батле нет ,гость Васька.