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"Качественно и в срок". Глава Барнаула рассказал о ремонте дорог

, ИА "Амител"
Мэр краевой столицы ожидает, что подрядчики вовремя исполнят все обязательства

Фото: пресс-служба мэрии

На текущий ремонт барнаульских дорог выделено 67 млн рублей. Эти средства направят на ремонт 72 тысяч квадратных метров дорог, рассказал мэр Вячеслав Франк во время выездного совещания, сообщает пресс-служба мэрии.

Финансирование по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) будет намного масштабнее. В общей сложности, на его реализацию потратят 1 млрд. рублей, из них 666 млн. рублей из федерального бюджета, 223,7 млн. рублей из городского и 157 млн. рублей из краевого.

"Я думаю, что мы их успеем сделать и качественно и в срок, — заявил Франк. — Конечно, многое будет зависеть и от погодных условий, но планируем завершить все работы до 1 октября".

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев рассказал, что ремонтные работы как по проекту БКАД, так и вне его активно ведут с 15 апреля.

В частности, начался ремонт путепровода по проспекту Ленина, рядом с площадью Победы, а также на улицах Шевченко и Попова (трамвайные переезды на перекрестках с Гущина, Георгия Исакова и Юрина), Павловском тракте и Змеиногорском тракте.

Как ранее писал amic.ru, в программу ремонта по нацпроекту БКАД вошел 31 участок барнаульских автодорог. В число улиц, которые отремонтируют по БКАД, попали Антона Петрова, Мало-Тобольская, Молодежная, Попова, Пролетарская, Сиреневая, Северо-Западная, Ядринцева и другие.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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