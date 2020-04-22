Союз туриндустрии: в Барнауле турагентства не перестают платить сотрудникам в кризис

Российский союз туриндустрии (РСТ) утверждает, что турагентства не прекращают платить сотрудникам, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли. Об этом говорят результаты исследования организации.

В опросе приняли участие два десятка независимых агентств из 15 городов: Барнаула, Балашихи, Березников, Выксы, Москвы, Орла, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Серпухова, Троицка, Улан-Удэ, Уфы, Химок и Ярославля.

Как сообщают в РСТ, две трети опрошенных временно закрыли офисы, треть – работают дистанционно. Всем пришлось решать кадровый вопрос. Уволили сотрудников лишь два агентства. Остальные свыше половины персонала отправили в отпуск. Две трети – в оплачиваемый, треть – за свой счет.

При этом полное жалованье сохранили два агентства, еще два – выплачивают две трети, семь – на уровне МРОТ, остальные эту цифру не уточнили. Однако ни один работодатель не сказал, что вообще прекратил платить сотрудникам.

Ранее amic.ru сообщал, что после окончания пандемии авиабилеты могут подорожать в полтора раза. Причиной тому – ограничения, которые власти, вероятно, введут для туристов и перевозчиков.