Власти Барнаула уплотнили расписание автобусов на двух маршрутах

График движения автобусов маршрутов № 20 и № 35 станет более плотным в утренний час пик, сообщает пресс-служба мэрии.
Соответствующее решение приняли в городской администрации по итогам обсуждения вопроса с представителями пассажироперевозчиков.
Причиной для этого послужили многочисленные обращения граждан и большая плотность людей в салонах автобусов указанных маршрутов ранним утром.
Весь персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в общественном транспорте проводится уборка салонов со средствами дезинфекции.
Как ранее сообщал amic.ru, пассажиропоток из-за введения режима самоизоляции в общественном транспорте Барнаула рухнул почти на 40%. Из-за этого власти перевели работу транспорта в режим выходного дня. Позднее количество единиц общественного транспорта увеличили на 10%.
Комментарии
Что-то не ощущается рухнувшего пассажиропотока
20-ка вообще рассадник вирусов, салоны битком, люди стоят рот в рот, сверху, если сидишь, на тебя чихают, кашляют, дышат, вообще Павловский тракт лишен нормального пассажирского транспорта, одни газели, а там битком
Хорошо бы еще трамвай №10 утром ходил не один в полчаса. Ехать на работу и так страшно, а тут еще переполненный салон трамвая. Ни о какой дистанции уже речь не идет!
19-й забыли. Чудо маршрут.