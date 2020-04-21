Власти Барнаула уплотнили расписание автобусов на двух маршрутах

График движения автобусов маршрутов №20 и №35 станет более плотным в утренний "час-пик", сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение приняли в городской администрации по итогам обсуждения вопроса с представителями пассажироперевозчиков.

Причиной для этого послужили многочисленные обращения граждан и большая плотность людей в салонах автобусов указанных маршрутов ранним утром.

Весь персонал проходит ежедневный медицинский осмотр и обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в общественном транспорте проводится уборка салонов со средствами дезинфекции.

Как ранее сообщал amic.ru, пассажиропоток из-за введения режима самоизоляции в общественном транспорте Барнаула рухнул почти на 40%. Из-за этого власти перевели работу транспорта в режим выходного дня. Позднее количество единиц общественного транспорта увеличили на 10%.