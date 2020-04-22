В ближайшее время в Алтайском крае школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) начнут получать бесплатные продуктовые наборы. Информацию amic.ru подтвердили в региональном Минобре. Сложнее обстоит дело с другими группами льготников – детьми из малообеспеченных и многодетных семей. Пока очное обучение в школах приостановлено из-за действующих ограничений по коронавирусу, но тем не менее льготы для детей никто не отменял. Как так получилось, что часть учеников остается без продуктов, выяснял amic.ru.

Сухпаек на весь апрель

Еще с января 2020 года регион взял на себя обеспечение школьников с ОВЗ двухразовым питанием. Речь идет о полноценном горячем завтраке и обеде. В краевом бюджете в 2020 году на эти цели предусмотрели 110 млн рублей, сообщает сайт Алтайского Заксобрания.

После того как весенние каникулы завершились, школьники перешли на дистанционное обучение. Правительство края решило направить деньги, предназначенные на питание детей с ОВЗ в апреле, на формирование продуктовых наборов. Всего поддержка будет оказана 15,5 тысячи детей.

Эта мера распространяется на всех, кто обучается в школах, на дому и в интернатах. Для них уже сформированы продуктовые наборы. На этой неделе сухой паек развезут по территориям края. Для всех муниципалитетов набор будет одинаковым.

По информации "Политсибру", стоимость одного набора складывается из расчета 79 рублей за день. Пока речь идет о предоставлении продуктов на пять дней. Соответственно, в семьи, в которых воспитываются дети с ОВЗ, будут направлены наборы продуктов на 395 рублей. В них войдут макароны, крупы, сухофрукты, подсолнечное масло, консервы, сладости, шоколад и чай.

Что купить на эти деньги?

Сложнее оказалось решить вопрос с другими льготниками – школьниками из малообеспеченных и многодетных семей. Им полагается единая сумма компенсации из регионального бюджета на школьный обед в размере 4,85 рубля на человека в день. Часть муниципалитетов выделяют дополнительное финансирование. Эта сумма варьируется от 1 до 20 рублей. Например, барнаульские школьники из малообеспеченных семей получают скидку на обед в размере 24,85 рубля с учетом краевой льготы. Впрочем, учитывая среднюю стоимость школьного обеда в 60-65 рублей, родителям все равно приходится доплачивать как минимум половину.

По данным amic.ru, краевые власти рассматривают вариант помощи таким семьям в виде продуктовых наборов, но окончательного решения нет. Главная сложность в том, как правильно определить сумму затрат. Должны ли отличаться наборы в муниципалитетах? Если нет, то сумма, выделяемая краем, даже если ее умножить на три рабочих недели в апреле, составит менее 100 рублей. Что можно купить на эти деньги? Максимум – пачку гречки и литр молока.

Тем временем продуктовые наборы для этой категории школьников уже выдают примерно в половине российских регионов, в том числе и в Сибири. Например, в Новосибирской области и Республике Алтай. Состав продуктовых наборов, которые получают ученики, отличается по регионам. Как правило, в них входят макароны, консервы, молоко, подсолнечное масло, сладости и т.п. В Москве сухой паек рассчитан на месяц, в регионах чаще всего – на неделю.

К примеру, в Республике Алтай 20 тысяч школьников получают продуктовые наборы еще с начала апреля. В него входят сок, печенье, мука, шоколад, чай, гречка, рис, подсолнечное масло, макароны, сыр, колбаса, фрукты. Передачей продуктовых наборов занимаются школы.

Стоимость и состав продуктового набора определяет конкретный муниципалитет. За период с 6 по 30 апреля на обеспечение детей-льготников выделено около 10 млн рублей из республиканского и муниципальных бюджетов.

Спонсорская помощь

В Алтайском крае ничего подобного до сих пор нет. Некоторые многодетные и малообеспеченные семьи в регионе, которые имеют право на льготное школьное питание, получают продуктовые наборы от благотворительных фондов, торговых сетей, бизнесменов. Однако эти случаи пока носят единичный характер и массово на ситуацию не влияют. В Минобрнауке amic.ru пояснили, что данной категорией школьников должны заниматься в Министерстве социальной защиты населения, ведомство же Максима Костенко курирует выдачу сухих пайков детям с ОВЗ.

В свою очередь в вотчине под управлением Натальи Оськиной заявили, что к школьным обедам отношения не имеют, а помощь в период коронавируса стараются оказывать малоимущим категориям граждан. Причем задача Минсоцзащиты в данном случае – привлечь предпринимателей, торговые дома, ретейл которые и формируют за свой счет продуктовые наборы. Возникает вопрос: кто же тогда должен позаботиться о школьниках?

Amic.ru обратился в администрацию Барнаула. Ведь именно этот муниципалитет финансирует самую большую часть затрат в крае на школьные обеды для малообеспеченных. В мэрии отметили, что решения на уровне города пока нет, так как все ждут, что подобную инициативу возьмет на себя региональная власть или оперштаб по борьбе с коронавирусом. Было бы несправедливо, если бы один муниципалитет раздавал продуктовые наборы, а в другом этого бы не делали, подчеркнул собеседник агентства.

Отсутствие средств на питание – действительно насущный вопрос для многих семей с детьми в Алтайском крае. Кто-то уже успел потерять работу, другие остались без части заработка, перейдя на сокращенный рабочий день, третьи находятся в отпуске без содержания. Напомним, что наш регион традиционно является аутсайдером по уровню зарплат не только в СФО, но и в России. Поддержка таких семей даже символическими разовыми продуктовыми наборами для школьников оказалась бы как нельзя кстати.