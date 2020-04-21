Первый собачий городок хотят создать в барнаульском парке

В проект благоустройства парка "Изумрудный", который предстоит утвердить мэрии, включили собачий городок, сообщает "Катунь 24".

Он займет половину гектара. По замыслу авторов проекта на этой территории горожане смогут выгуливать собак и заниматься их дрессировкой.

Кроме того, план предусматривает высадку нескольких сотен деревьев, строительство велодорожки и устройство тропинки для пеших прогулок.

В настоящее время никаких особенных работ на территории не ведут. Идет стандартная сезонная уборка мусора, веток и камней, чтобы сделать прогулки по парку безопасными.

Ранее amic.ru писал, что "Изумрудный" может не получить часть средств из краевого бюджета, предназначенных для благоустройства из-за сложной экономической ситуации в крае, связанной с последствиями эпидемии коронавируса. Так, из 20 миллионов рублей, которые планировали выделить в этом году, парк на данный момент получил только 4 миллиона.