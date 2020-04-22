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Виртуальный товар, впервые ушедший в минус: эксперты об отрицательных ценах на нефть

, ИА "Амител"
Рынок перенасыщен предложениями, в то время как спрос падает все сильнее

Майский фьючерс (контракт) на американскую нефть WTI в ночь на вторник завершил торги с ценой минус 38 долларов за баррель. Об этом свидетельствует информация биржевого оператора CME Group. Уход в отрицательную зону зафиксирован впервые в истории. Эксперты говорят о том, что перенасыщенность рынка нефти еще надолго оставит цены на черное золото на низком уровне.

Предыдущий антирекорд по фьючерсам был зафиксирован в 1986 году – 10,4 доллара за баррель. Ранее вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК не исключал, что "по многим мировым смесям нефти цена снова может быть в какие-то периоды отрицательной".

В апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое тем не менее не сумело остановить падение нефтяных котировок.

Amic.ru пообщался с экспертами, чтобы выяснить, насколько произошедшее накануне отразится на дальнейших перспективах нефтяного рынка.

"Раз – и перекрыли вентиль"

Кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг полагает, что отрицательная цена фьючерсов обусловлена самой природой рынка. В теории преодолеть эпоху низких цен быстро можно только при использовании методов командно-административной экономики.

"Комментарий дать сложно, такого никогда не было в истории. Уход в минус – сложение воедино целого комплекса условий. Это и коронавирус, и серьезное падение спроса на нефтепродукты, и в целом снижение деловой активности.

Большое перепроизводство нефти – это типичная особенность малых сланцевых компаний. Здесь уж если начали, то надо продолжать. При этом себестоимость добычи большая, и держалось все на кредитной подкачке.

Когда спрос упал, а предложение нарастало в условиях все продолжающейся добычи, цена тоже неизбежно пошла вниз – это закон спроса и предложения. В нынешних условиях нефтяники готовы пожертвовать малым и доплатить покупателям, чем потерять в конечном счете все. Если хотите, это наглядный пример того, как стихия рынка показала себя во всей красе.

Конечно, было бы госпланирование, все выглядело бы проще – раз, и перекрыли вентиль, никто не качает. Частник так не сделает – иначе последует череда банкротств.

Уход фьючерсов в минус на нас точно не повлияет, цена на бензин неизменна из-за акцизов, если, конечно, государство не снизит здесь налоговую нагрузку. Мы даже в ноль никогда не выйдем, сбыт у российской нефти есть – продаем в Китай, правда, не совсем ясно, на каких условиях.

Нужно понимать, что когда говорят об отрицательной цене, то имеют в виду стоимость фьючерса, это не тождественно ценнику на реальную нефть. Та же WTI чуть упала вчера, но цена все равно в плюсовой зоне".

"Спекуляция чистой воды"

По мнению финансового директора ООО "Арсал", кандидата экономических наук Артема Поломошнова, реальная цена на нефть, в отличие от виртуальных будущих контрактов, пока не дает поводов для тревоги, так как до сих пор является выгодной для страны.

"Мы понимаем, что это не реальный товар, а именно биржевая операция. Здесь не идет речи о поставке материальных товаров и уж тем более, что за их приобретение станут доплачивать.

Накануне было единомоментное закрытие фьючерсов, именно по ним и случился форс-мажор. Все остальное – не более чем биржевая игра, обращать на это внимание точно не следует в разрезе объективных цен на нефть.

Для сравнения, июньские фьючерсы торговались уже на другом уровне в иной ценовой зоне. Что касается реальной цены на нефть, то вчера российская Urals стоила 15,8 доллара за баррель, это хоть и незначительно, но все-таки выше точки безубыточности (13 долларов).

Еще раз подчеркну, вчера мы были свидетелями исторического коллапса, не несущего для реального товарного рынка никаких последствий. Этот день войдет в историю биржевой торговли, хотя это и чисто спекулятивная тема".

"Топливо заливают в ж/д цистерны"

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко считает, что перенасыщенность рынка может только нарастать из-за резко упавшего потребления нефтепродуктов.

"Оптовая цена на бензин с начала апреля пошла вниз, вслед за тем как нефть стала торговаться ниже нуля. Конечно, это взаимосвязанные вещи. За последние недели заметно снизилось потребление всех видов нефтепродуктов – бензина, дизеля. Ряд крупных промышленных предприятий сократили объемы производства. Сейчас почти не летают самолеты – соответственно, уменьшилось потребление и авиационного керосина.

На рынке явно заметен профицит нефтепродуктов всех видов. Понятно, что нефтедобывающие компании будут сокращать объем производства; то предложение, что есть сейчас, никому не нужно.

Скважины по-прежнему качают нефть, но спрос вместо условных 100 млн тонн, которые ранее потребляли крупные НПЗ, сейчас упал примерно на 50%. При этом надо учитывать, что нефтяную скважину не так просто законсервировать: это огромные затраты и риски потерять ее навсегда.

Сейчас мы наблюдаем, как нефтяные компании постепенно начинают сбрасывать цены на нефть и даже готовы сами доплачивать покупателям, лишь бы освободить место в хранилище. Терминалы с нефтепродуктами стоят переполненные, поэтому нефтяные компании начинают заливать бензин и топливо в железнодорожные цистерны и ставить на хранение.

Что касается розничных цен на АЗС, то в регионах объем реализации топлива упал от 30 до 70%. В связи с пандемией ситуация может еще ухудшиться.

У каждой АЗС есть свои операционные расходы. В их числе – налоги, электроэнергия, зарплата всего обслуживающего персонала. Эти расходы в общей массе могут достигать 4-х рублей от итоговой стоимости литра бензина. Если объем реализации на АЗС сократился в два раза, то, соответственно, доля операционных расходов выросла уже до 8 рублей в стоимости литра.

Впрочем, отечественные компании часто работают вне рыночных механизмов. В ближайшие 2-3 недели рынок, вероятно, будет стоять, как дальше повернется ситуация – предугадать сложно".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

22.04.2020 08:57
CALIBR

Кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг полагает, что отрицательная цена фьючерсов обусловлена самой природой рынка. В теории преодолеть эпоху низких цен быстро можно только при использовании методов командно-административной экономики.
+++++++++++++
Доцент прав по-своему - да не отсохнет рука дающего ему зарплату.
Прав , исходя из этого принципа. Понять,простить..

Не прав ,потому что для народа сначала кончится хлеб,потом пирожные от правительства,ибо подобная экономика ,точней полное отсутствие положительных результатов,как следствие,будет предполагать продолжение налогового бремени и сокращение социальных программ

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