Российские школьники могут остаться без канцтоваров

Переход учебных заведений и офисов на удаленную работу привел к обвалу спроса на канцелярские товары и поставил их производителей на грань выживания. Представители более чем 600 компаний написали письмо правительству России, требуя господдержки.
По словам предпринимателей, если к началу лета ситуация не изменится, свою работу прекратят до 50% производств и магазинов, занимающихся канцелярией, сообщает Telegram-канал "Подъем".
Бизнесмены подчеркивают, что большинство продукции для учебы и офисной работы производится именно в России, а значит, под угрозой оказывается целый сектор экономики, дающий работу 200 тыс. человек.
Кроме того, без антикризисной помощи со стороны властей порядка четверти одних только первоклассников в сентябре не получат тетрадей, красок и других товаров, которые окажутся дефицитными.
Как уже сообщал amic.ru, ранее представители общепита Алтайского края написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им открыться в ближайшее время. Бизнесмены подчеркнули, что простой из-за ограничительных мер, который начался еще в марте, может уничтожить их сферу.
Комментарии
И чо? Без тетрадок проживем... Планшеты есть..
Сейчас под шумок все будут просить поддержки, нужна она им или нет. Да и чем не повод поднять цены.
Что за бред: от того, что перешли на удаленку писать меньше не стали - наоборот чаще переписывыют, так как родители теперь и классную тоже проверяют. По крайней мере за младшие классы по себе знаю. Ручки и тетради только так расходятся, бумага уходит на распечатку заданий и карточек. Все работы все равно сканятся/ фотографируются. Проблема придуманная.
Откуда обвал спроса? Дети так же пишут в тетрадях теми же ручками. Теперь ещё больше, потому что по физ-ре, технологиям и прочему стали задавать письменные задания. Вообще объем писанины увеличился.