Российские школьники могут остаться без канцтоваров

Переход учебных заведений и офисов на удаленную работу привел к обвалу спроса на канцелярские товары и поставил их производителей на грань выживания. Представители более чем 600 компаний написали письмо правительству России, требуя господдержки.

По словам предпринимателей, если к началу лета ситуация не изменится, свою работу прекратят до 50% производств и магазинов, занимающихся канцелярией, сообщает Telegram-канал "Подъем".

Бизнесмены подчеркивают, что большинство продукции для учебы и офисной работы производится именно в России, а значит, под угрозой оказывается целый сектор экономики, дающий работу 200 тыс. человек.

Кроме того, без антикризисной помощи со стороны властей порядка четверти одних только первоклассников в сентябре не получат тетрадей, красок и других товаров, которые окажутся дефицитными.

Как уже сообщал amic.ru, ранее представители общепита Алтайского края написали письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им открыться в ближайшее время. Бизнесмены подчеркнули, что простой из-за ограничительных мер, который начался еще в марте, может уничтожить их сферу.