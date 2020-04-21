Поезд насмерть сбил пенсионера в Барнауле

Смертельный наезд поезда на 63-летнего мужчину произошел на железнодорожной станции Ползуново, входящей в состав Барнаула, сообщили amic.ru в Алтайском линейном управлении МВД России.

Машинист предпринял экстренное торможение, но это не спасло пенсионера. Полученные им травмы оказались смертельными.

Транспортные полицейские напоминают о мерах безопасности при нахождении рядом с ж/д путями.

В частности, запрещено ходить по ним или вдоль них на расстоянии ближе пяти метров, переходить перед близко идущим поездом, а также сразу после его прохода, не убедившись в отсутствии встречного ж/д транспорта.

Кроме того, нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки, бежать по платформе рядом с идущим поездом и ходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным пешеходными дорожками.