"По ту сторону добра и зла". Ленин как стихия и брэнд России

Апрель богат в России на знаковые события, которые можно приравнять к праздникам для множества наших сограждан. Ровно через десять дней после первого полета человека в космос исполняется очередная, в 2020 году уже 150-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина. Он родился 22 апреля 1870 года городе Симбирске, ныне Ульяновске. Эта личность, чья деятельность оказала громадное влияние на историю человечества, оценивается сегодня у нас неоднозначно. После нескольких десятков лет возвеличивания его фигуры последовал краткий период попытки пересмотра его роли в нашей истории. Сегодня, видимо, настало время трезво осмыслить и вспомнить и оценить его фигуру, что и попытался сделать журналист amic.ru Андрей Магас.

Свой среди литераторов

Трудно найти известного исторического персонажа, жизненный путь которого не был бы разобран в документальной и художественной литературе, как говорится, "по косточкам". Ленин относится как раз к таким фигурам. Написание его биографии или художественных произведений о его жизни в советский период гарантированно сулило отечественным авторам не только продвижение по карьерной лестнице, но и различные материальные блага. Конечно, все это касалось исключительно авторов получивших официальное "добро" на то, чтобы взяться за ленинскую тему. Те, у кого был альтернативный взгляд на Ленина, его жизнь и деятельность, до широкого читателя свой взгляд донести не могли. Но это не значит, что таковых не было среди известных писателей. Скажем, известный советский писатель Владимир Солоухин не особо скрывал своей глубоко антиленинской позиции в писательской среде (понятно, что на всю страну он заявить о ней мог), но это не мешало ему регулярно издавать свои произведения, получать престижные литературные премии и награды.

Возвращаясь к ленинским биографам советской эпохи, стоит отметить, что многие из их творений читать сегодня — удовольствие сомнительное. Но были, между прочим, среди авторов, писавших о Ленине и его семье, прекрасные литераторы, оставившие замечательные произведения. Это Мария Прилежаева, Зоя Воскресенская (биография которой вообще похожа порою на детективный роман или шпионский триллер и заслуживает экранизации в виде сериала), Сергей Алексеев и другие великолепные писатели. Некоторые их произведения автор этих строк читал в детстве, надо признать, затаив дыхание — настолько сильно это было написано. Не исключаю, что и с тем же чувством буду читать эти произведения и сегодня. Из-под "идеологической плетки партии" такого точно не напишешь.

О Ленине с восторгом отзывались выдающиеся зарубежные писатели — Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Бернард Щоу, Генрих Манн, Герберт Уэллс. Последний вспоминал позднее: "Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял". Уэллс ожидал, что встретится с монстром, но попал в общество интеллектуала и философа. Ленину посвящали свои стихотворения Рауль Гонсалес Туньон, Хуго Хупперт, Джек Линдсей, Пабло Неруда и многие другие.

Можно, конечно, это списать на то, что литераторы — люди впечатлительные и зачастую руководствуются чувственными порывами, но вот что интересно. В своей анкете на заре XX века Владимир Ленин в качестве профессии писал просто — "литератор". И это неспроста: словарь языка его печатных выражений насчитывает 37,5 тысяч слов (у Пушкина для сравнения — 21 тысяча слов, у Шекспира — 15-20 тысяч слов). Думается, писатели знали, с кем они имеют дело и попусту бумагу и чернила изводить бы не стали. Кроме того, если взять известную книжицу "Крылатые слова и выражения" (собрание наиболее ярких и сочных находок мировой литературы и философии), то мы обнаружим, что множество приведенных там жемчужин словесности в своих работах Владимир Ильич довольно активно использовал.

Персонаж народного фольклора

Да и сама ленинская биография давно разобрана неведомыми авторами народного фольклора на афоризмы и анекдоты. Некоторые из них касаются подросткового эпизода его жизни, когда в 1887 году за участие в заговоре против царя был казнен его старший брат Александр. "Мы пойдем другим путем", — будто бы сказал 17-летний Володя Ульянов, ранее проявлявший минимальный интерес к общественно-политической жизни. И далее, как подмечают неведомые фольклористы, "он здорово отомстил за брата". Трудно сказать, как сложилась бы ленинская судьба, не случись этой трагедии в его семье. Но поскольку, по свидетельству его одноклассника, министра земледелия в 1915-1916 гг Александра Наумова, уже в школьные годы "способности он имел совершенно исключительные, отличался ненасытной научной любознательностью и работоспособностью...в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство", то такой человек рано или поздно должен был задуматься о том обществе, в котором живет.

Как бы то ни было, а казнь брата и последующее участие в студенческих беспорядках в Казанском университете, закончившееся исключением из вуза, во многом предопределило судьбу молодого Ульянова. Затем — недолгое увлечение идеями "Народной воли", а потом и приход к марксизму, сдача экзаменов в Санкт-Петербургский университет, недолгая работа юристом, эмиграция. Этот период жизни Ильича почти не нашел отражения в народном фольклоре.

Все начинается после февраля 1917-го, когда после свержения царя Ленин возвращается в бушующую Россию. Далее — "Апрельские тезисы", "Есть такая партия!" и "Вчера рано, завтра поздно" и многие другие разлетевшиеся по нашей культуре ленинские афоризмы.

Семь лет — и вся жизнь...

Главным исторически деянием Ленина была, конечно, Великая Октябрьская социалистическая революция — событие красочно описанное в литературе и кино, но случившаяся почти буднично и свой всемирно-исторический смысл получившаяся в ходе последующих событий. Это покажется невероятным, но с момента возвращения Ленина в Россию и до смерти в январе 1924-го прошло менее семи лет! За эти годы уместились события гигантского масштаба и множество ленинских работ, декретов Совнаркома, решений — от самых жестких и даже жестоких и до самых невероятных передовых для своего времени. Призывы к расправам над оппонентами и пресловутый "философский пароход" (высылка в 1922 году из страны выдающихся философов, литераторов, писателей, интеллектуалов) сочеталась с созданием в бушующем 1918 году рабфаков и созданием системы борьбы с беспризорностью. В этом был весь Ленин — демократичный и нетерпимый, сострадательный и безжалостный, сомневающийся и самоуверенный.

Ленин, выражаясь современным языком, это исторический брэнд нашей страны. Наряду с Петром Великим, Михаилом Ломоносовым, Александром Поповым, Юрием Гагариным, Михаилом Калашниковым и многими другими выдающимися людьми. Ленина никак нельзя помещать в историческую могилу. Он персонаж народной культуры. Поместив в могилу его, наше общество неизбежно лишится чего-то крайне важного в себе. Недаром величайший русский мыслитель Николай Устрялов, человек драматической судьбы и, кстати, один из бывших приближенных Колчака сразу после смерти Ленина писал о нем: "...Перед ним, конечно, меркнут наиболее яркие персонажи Великой Французской революции. Мирабо в сравнении с ним неудачник. Робеспьер — посредственность. Он своеобразно претворил в себе и прозорливость Мирабо, и оппортунизм Дантона, и вдохновенную демагогию Марата, и холодную принципиальность Робеспьера...Как стихия он был по ту сторону добра и зла..."