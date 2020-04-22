На Алтайский край надвигается жара до 32°C

Жаркую погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 22 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +24°C до +29°C. Солнечно. Синоптики прогнозируют умеренный ветер. Его скорость будет достигать 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +25°C до +27°C. Без осадков. Скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.

Примечательно, что в последующие дни жара продолжит нарастать. Так, в четверг она может достигать +31°C, а в пятницу – до +32°C.