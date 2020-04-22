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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские

, ИА "Амител"
Глава Чечни призвал мужчин последовать его примеру
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

После многочисленных просьб от населения об открытии парикмахерских глава Чечни Рамзан Кадыров решил на собственном примере показать, что можно обойтись своими силами.

Для этого он подстригся налысо и опубликовал обращение к населению через аккаунт телерадиокомпании "Грозный" в Instgram.

"Я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно, – заявил Кадыров. – Наш Пророк тоже брил голову".

Он призвал мужское население Чечни поступить аналогичным образом.

Как ранее писал amic.ru, ограничения на работу заведений бьюти-индустрии, в том числе и парикмахерских, в связи с пандемией коронавируса действуют и в Алтайском крае.

Власти региона пока не считают возможным открыть предприятия индустрии красоты и общественного питания, но обсуждают возможные меры их поддержки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.04.2020 08:10
Filin

и бороду побрить, чтоб в барбершоп не ходить

22.04.2020 08:56
месный

а чё дырке бороду сбрить слабо?

22.04.2020 09:03
Гость

Всё к этому и идёт)) Тоже подумываю уже))

22.04.2020 09:05
- гость -

Давно сам стригусь. Ценник на услуги парикмахера совсем неадекватный. 300 руб за 10 мин. стрижки

22.04.2020 09:16
Мадам

Давно сам стригусь

Респект! И мужа сама стригу, и сама себя давным-давно, с советских времён ещё. И даже не из-за денег, а надоело в слезах домой приходить и в головном уборе на работе из кабинета выходить, пока не обрастёшь, чтоб не позориться. А теперь приноровилась - и салоны не нужны.

22.04.2020 09:33
- гость -

попросите его открыть интим шопы и оружейные лавки! интересно посмотреть, что выйдет.

22.04.2020 09:49
АБОРИГЕН

А то поразвели понимаешь своих гейских барбер-шопов на каждом углу, не пройти не проехать настоящему горцу.

22.04.2020 10:23
- гость -


АБОРИГЕН


А то поразвели понимаешь своих гейских барбер-шопов на каждом углу, не пройти не проехать настоящему горцу.


ты лобок то сбрей, хорец.

22.04.2020 10:26
АБОРИГЕН

22.04.2020 10:23
- гость -

Не переживай так, искромётный ты наш.

22.04.2020 11:03
ололо

22.04.2020 08:56
месный
==============
ты про кого спрашиваешь?
кто этот "дырка"?
слабо ответить
"дырка" - это (должность, фио)
?

22.04.2020 11:19
- гость -

Если каждый приноровится себя болванить, то что будут кушать-сосать парикмахеры?! Приноровились они понимаешь.....

22.04.2020 11:37
- гость -

Кадыров, Дон, бороду ещё сбрей, Дон, а то Дон, коронавирус Дон, в бороде тоже живет Дон.

22.04.2020 11:37
Doka

"сам стригусь. Ценник на услуги..." даже не в цене вопрос, однажды пробежал по нескольким точкам и кругом под запись или закрыто (клиентов мало) - потерял время, потому также, сам стригусь.
Да, увы это не богатые времена, только в СССР можно было без записи идти в любые учреждения.

22.04.2020 11:42
- гость -

Пару лет назад купил машинку. С тех пор стригусь сам, причём приноровился делать стрижку а ля модельная. Намного лучше чем в парикмахерской! Всем советую

22.04.2020 12:01
Маразм

Мне вот надо в больницу, а она затрыта. Так мне, что теперь самому дома операцию провести? Автогеном через задницу? Молчал бы рамзанка, может за умного сошёл.

22.04.2020 13:23
- гость -

Кто не согласен с Рамзаном, то он сам приедет и побреет того ножницами для овец!!! И будет прав.

22.04.2020 13:57
месный



22.04.2020 11:03
ололо

Ну сам то мозгами пошевели, или нечем.

22.04.2020 13:59
месный

22.04.2020 13:23
- гость -

Чё уже в очередь к дырке встал?

22.04.2020 14:04
- гость -

Ну сам то мозгами пошевели, или нечем.

22.04.2020 13:59
месный


22.04.2020 13:23
- гость -

Чё уже в очередь к дырке встал?


-собачий экскременты месный во всей красе!

22.04.2020 14:07
- гость -

мясной, ты зачем к своей дырке очердь организовал? любвеобильный что ли?

22.04.2020 14:29
- гость -

Месного нельзя выпускать после режима самоизоляции к людям, его нужно понаблюдать до конца жизни... Лучше стационар принудительно.

22.04.2020 14:33
- гость -

Пошел жену брить

22.04.2020 15:07
месный

22.04.2020 14:29
- гость -

А кто тебе сказал, что я в режиме самоизаляции?

22.04.2020 14:07
- гость -

С чего ты взял, что дырка мой? Он сам свой!

22.04.2020 15:14
- гость -

Купил машинку для стрижки Филипс на 5 лет назад за 1200 рублей. Уже несколько раз окупилась плюс безопасность от заражения.

22.04.2020 15:21
гость

2.04.2020 14:33
- гость -

Пошел жену брить


Я вот тоже хотела спросить, женщинам тоже голову на лысо брить, или как???

22.04.2020 15:48
- гость -

Конечно брить, экономия на укладке, на покраске, на мелировании, на шампуне, на противозачаточных (муж меньше будет приставать) на причесывании, самое оно в кризис.

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