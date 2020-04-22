Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские

После многочисленных просьб от населения об открытии парикмахерских глава Чечни Рамзан Кадыров решил на собственном примере показать, что можно обойтись своими силами.
Для этого он подстригся налысо и опубликовал обращение к населению через аккаунт телерадиокомпании "Грозный" в Instgram.
"Я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно, – заявил Кадыров. – Наш Пророк тоже брил голову".
Он призвал мужское население Чечни поступить аналогичным образом.
Как ранее писал amic.ru, ограничения на работу заведений бьюти-индустрии, в том числе и парикмахерских, в связи с пандемией коронавируса действуют и в Алтайском крае.
Власти региона пока не считают возможным открыть предприятия индустрии красоты и общественного питания, но обсуждают возможные меры их поддержки.
Комментарии
и бороду побрить, чтоб в барбершоп не ходить
а чё дырке бороду сбрить слабо?
Всё к этому и идёт)) Тоже подумываю уже))
Давно сам стригусь. Ценник на услуги парикмахера совсем неадекватный. 300 руб за 10 мин. стрижки
Давно сам стригусь
Респект! И мужа сама стригу, и сама себя давным-давно, с советских времён ещё. И даже не из-за денег, а надоело в слезах домой приходить и в головном уборе на работе из кабинета выходить, пока не обрастёшь, чтоб не позориться. А теперь приноровилась - и салоны не нужны.
попросите его открыть интим шопы и оружейные лавки! интересно посмотреть, что выйдет.
А то поразвели понимаешь своих гейских барбер-шопов на каждом углу, не пройти не проехать настоящему горцу.
АБОРИГЕН
А то поразвели понимаешь своих гейских барбер-шопов на каждом углу, не пройти не проехать настоящему горцу.
ты лобок то сбрей, хорец.
22.04.2020 10:23
- гость -
Не переживай так, искромётный ты наш.
22.04.2020 08:56
месный
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ты про кого спрашиваешь?
кто этот "дырка"?
слабо ответить
"дырка" - это (должность, фио)
?
Если каждый приноровится себя болванить, то что будут кушать-сосать парикмахеры?! Приноровились они понимаешь.....
Кадыров, Дон, бороду ещё сбрей, Дон, а то Дон, коронавирус Дон, в бороде тоже живет Дон.
"сам стригусь. Ценник на услуги..." даже не в цене вопрос, однажды пробежал по нескольким точкам и кругом под запись или закрыто (клиентов мало) - потерял время, потому также, сам стригусь.
Да, увы это не богатые времена, только в СССР можно было без записи идти в любые учреждения.
Пару лет назад купил машинку. С тех пор стригусь сам, причём приноровился делать стрижку а ля модельная. Намного лучше чем в парикмахерской! Всем советую
Мне вот надо в больницу, а она затрыта. Так мне, что теперь самому дома операцию провести? Автогеном через задницу? Молчал бы рамзанка, может за умного сошёл.
Кто не согласен с Рамзаном, то он сам приедет и побреет того ножницами для овец!!! И будет прав.
22.04.2020 11:03
ололо
Ну сам то мозгами пошевели, или нечем.
22.04.2020 13:23
- гость -
Чё уже в очередь к дырке встал?
Ну сам то мозгами пошевели, или нечем.
22.04.2020 13:59
месный
22.04.2020 13:23
- гость -
Чё уже в очередь к дырке встал?
-собачий экскременты месный во всей красе!
мясной, ты зачем к своей дырке очердь организовал? любвеобильный что ли?
Месного нельзя выпускать после режима самоизоляции к людям, его нужно понаблюдать до конца жизни... Лучше стационар принудительно.
Пошел жену брить
22.04.2020 14:29
- гость -
А кто тебе сказал, что я в режиме самоизаляции?
22.04.2020 14:07
- гость -
С чего ты взял, что дырка мой? Он сам свой!
Купил машинку для стрижки Филипс на 5 лет назад за 1200 рублей. Уже несколько раз окупилась плюс безопасность от заражения.
2.04.2020 14:33
- гость -
Пошел жену брить
Я вот тоже хотела спросить, женщинам тоже голову на лысо брить, или как???
Конечно брить, экономия на укладке, на покраске, на мелировании, на шампуне, на противозачаточных (муж меньше будет приставать) на причесывании, самое оно в кризис.