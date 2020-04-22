Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские

После многочисленных просьб от населения об открытии парикмахерских глава Чечни Рамзан Кадыров решил на собственном примере показать, что можно обойтись своими силами.

Для этого он обрился налысо и опубликовал обращение к населению через аккаунт телерадиокомпании "Грозный" в Instgram.

"Я побрил голову, как это делали наши предки, это очень полезно, — заявил Кадыров. — Наш Пророк тоже брил голову".

Он призвал мужское население Чечни поступить аналогичным образом.

Как ранее писал amic.ru, ограничения на работу заведений бьюти-индустрии, в том числе и парикмахерских в связи с пандемией коронавируса действуют и в Алтайском крае.

Власти Алтайского края пока не считают возможным открыть предприятия индустрии красоты и общественного питания, но обсуждают возможные меры их поддержки.