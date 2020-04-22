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Бывшего сотрудника алтайской ГИБДД обвиняют в получении взятки дровами

, ИА "Амител"
Мужчину уволили из органов внутренних дел
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Расследование уголовного дела против экс-сотрудника ГИБДД Смоленского района завершено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки через посредника.

Как выяснили правоохранители, мужчина в июне 2019 года остановил для проверки документов автомобиль КамАЗ и узнал, что водитель лишен прав.

Вопреки должностной инструкции он не стал составлять протокол о нарушении ПДД за ответную помощь в виде нескольких кубометров дров общей стоимостью 24 тысячи рублей.

Преступление выявили сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. За противоправные действия, порочащие звание сотрудника полиции, после проведения служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел.

Несмотря на то, что бывший сотрудник Госавтоинспекции своей вины не признал, следственные органы собрали доказательства его вины и передали дело на рассмотрение в суд.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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