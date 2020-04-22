В МЧС рассказали, как родителям организовать день ребёнка на самоизоляции

В МЧС рекомендуют родителям во время самоизоляции сохранять привычный режим дня ребенка, а также заниматься интресными для него занятиями — например, смотреть мультфильмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рекомендации Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России.

Психологи советуют создать в доме "островки постоянства", которые помогут детям справиться со сложившимися переменами и не нарушать их режим питания и сна. Кроме того, родителям стоит придумать для ребенка альтернативу тем занятиям, которые ранее были связаны с выходом из дома. Например, вместо походов в гости ежедневно звонить близким по телефону или видеосвязи, а вместо посиделок в песочнице — играть с кинетическим песком.

Специалисты подчеркивают важность создания для ребенка приятной и спокойной домашней атмосферы. Для этого нужно устраивать для него семейные посиделки за чаем или играми. Также можно провести время с пользой, посещая онлайн-выставки и другие мероприятия, не выходя из дома.

Психологи советуют не предъявлять ребенку завышенных требований и не ждать от него, что он сможет самостоятельно адаптироваться к сложившейся ситуации. Сейчас важно проявлять к нему внимание, заботу и понимание, утверждают специалисты.