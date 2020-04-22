ВОЗ прокомментировала версию о создании коронавируса в лаборатории

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о вероятном происхождении коронавирусной инфекции в лаборатории, пишет Reuters.
Как заявила пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб, основной версией происхождения COVID-19 остается его передача от животного к человеку, поскольку все имеющиеся свидетельства говорят именно об этом. "Его не создали и не проводили с ним манипуляции", – резюмировала она.
Чаиб отметила, что исследователи еще не выявили, как вирусу удалось преодолеть видовой барьер и перейти от летучих мышей к людям. Предполагается, у COVID-19 был промежуточный "хозяин".
Ранее amic.ru сообщал, что американский телеканал Fox News заявил, что коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник. Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг эту публикацию, ответив, что эта информация не подкреплена какими-либо доказательствами.
Комментарии
"был промежуточный хозяин", ну они так и докажут существование бэтмена!
Я больше скажу, сам Билл Гейтс так считает!
А он знает! Он с женой финансирует эту самую воз... Уже даже Трамп отказался перечислять туда деньги...
а чё тогда в царивирусе запчасти от других вроде как присутствуют?
Ученые считают, что вирус передался человеку от животного
И ведь как вовремя передался!))
тогда надо закон принять запрещающий поедать летучих мышей
а чё тогда в царивирусе запчасти от других вроде как присутствуют?
Какие запчасти?
Вирус передался к человеку задолго до того момента, когда его обнаружили и идентифицировали в Китае. Низкая смертность от коронавируса в России говорит о том, что многие им уже переболели. Такое мнение высказывают здесь на амике и другие комментаторы. Многие мои знакомые и я еще в октябре- декабре переболели "гриппом" или, как говорят "ОРЗ". И что у нас брали анализы, каким видом вируса мы больны?. Да, конечно, нет.
Заслуга китайцев в том, что они проверили вирус у больных и впервые идентифицировали его как COVID-19.