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Еще четверо человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Их выписали из медучреждений
Фото: ptzgovorit.ru

Фото: ptzgovorit.ru

Четыре человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае, пишет Telegram-канал "Ленина, 59". Теперь общее число выздоровевших составляет 13 человек. 

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе был зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 21 апреля, общее число заболевших составило 127 человек.

Резко выросло число зараженных в Змеиногорском районе. Заболел шахтер, работающий на промплощадке Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тесты взяли у его коллег и 37 из них оказались положительными.

По региону болезнь распространилась так:  53 человека – жители Барнаула, в Павловском районе, Поспелихинском районе (с. Николаевка) и Горняке по пять заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) – четыре инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске – 38, в Крутихинском районе – три, в Бийске – три, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе – по два заболевших, в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске – по одному.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.04.2020 09:55
Наталья

отличная новость

22.04.2020 10:00
- гость -

Хорошо что выздоровел. Без вакцины можно выздоравливать. Главное иммунитет и общеукрепляющие витамины.

22.04.2020 10:05
Vladimir

Если в Камне-на-Оби тоже 38 как и в Змеиногорске, то 127 не получается...

22.04.2020 11:16
- гость -

Это наверное знакомые доминиаканки

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