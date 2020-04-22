Еще четверо человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае

Четыре человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае, пишет Telegram-канал "Ленина, 59". Теперь общее число выздоровевших составляет 13 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе был зафиксирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 21 апреля, общее число заболевших составило 127 человек.

Резко выросло число зараженных в Змеиногорском районе. Заболел шахтер, работающий на промплощадке Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тесты взяли у его коллег и 37 из них оказались положительными.

По региону болезнь распространилась так: 53 человека – жители Барнаула, в Павловском районе, Поспелихинском районе (с. Николаевка) и Горняке по пять заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) – четыре инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске – 38, в Крутихинском районе – три, в Бийске – три, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе – по два заболевших, в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске – по одному.