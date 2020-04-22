Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии

У российских властей нет возможности выплачивать деньги населению в период пандемии. Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для "Сбербанк TV"

По оценкам Грефа, правительство может потратить на преодоление кризиса до 10% ВВП. Однако это должны быть не так называемые "вертолетные деньги", которые раздали бы всем и каждому. Вместо этого, по словам банкира, стоит помочь тем людям и компаниям, которые попали в сложную ситуацию из-за кризиса.

Ранее amic.ru сообщал, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о том, что число безработных в России вырастет в три раза. По словам политика, проблемы бизнеса и падение спроса приведут к тому, что к концу 2020 года количество безработных в стране может достигнуть восьми миллионов.