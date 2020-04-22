Среда, 22 Апрель, 11:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 82,62
20°

52763 +0
Обь
437см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии

, ИА "Амител"
По мнению банкира, нужно помогать отраслям экономики
Фото: pr-bank.ru

Фото: pr-bank.ru

У российских властей нет возможности выплачивать деньги населению в период пандемии. Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для "Сбербанк TV"

По оценкам Грефа, правительство может потратить на преодоление кризиса до 10% ВВП. Однако это должны быть не так называемые "вертолетные деньги", которые раздали бы всем и каждому. Вместо этого, по словам банкира, стоит помочь тем людям и компаниям, которые попали в сложную ситуацию из-за кризиса.

Ранее amic.ru сообщал, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о том, что число безработных в России вырастет в три раза. По словам политика, проблемы бизнеса и падение спроса приведут к тому, что к концу 2020 года количество безработных в стране может достигнуть восьми миллионов. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.04.2020 09:50
- гость -

вот жук противный

22.04.2020 09:51
- гость -

Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики

О да, конечно! А они очухаются и, в свою очередь, населению ценничек поднимут.

22.04.2020 09:52
АБОРИГЕН

Ну Греф опять на дополнительную охапку дров в костёр, где его сжигать будут, наговорил.
Как можно быть таким тупым?! Эти деньги как раз быстрее всего и попадут в наиболее пострадавшие отрасли экономики, если их напрямую выдавать населению.

22.04.2020 09:54
- гость -

Тогда отказался бы от премий и бонусов, и зарплату с шестью нулями совесть позволяет, весь цирк похож на пир во время чумы

22.04.2020 09:55
- гость -

Надрели сытые морды, советующие безработному населению сидеть в клетках

22.04.2020 09:58
- гость -

Стоит, стоит.

22.04.2020 09:59
- гость -

Это сказал тот, кто был министром экономического развития России?

22.04.2020 10:01
точный

хороший человек, правильно, зачем народу деньги, пусть без денег сидят и не рыпаются на общий бюджет

22.04.2020 10:02
- гость -

Вся эта ситуация прям вывернула наружу всю беспомошность и наглость власти, а также вялость и покорность населения, достаточно НЕ закрывать пиво и алкашку и ВСЕ будут как стадо по кругу ходить и кивать

22.04.2020 10:09
Гость

Не от большого ума он это говорит. Он бы еще это на площади во Владикавказе сказал, точно бы ноги не унес от туда.

22.04.2020 10:13
- гость -

Спасибо деду за Победу

22.04.2020 10:17
- гость -

Вы думаете он говорит что думает или хочет?
Он говорит что ему сказали говорить.

22.04.2020 10:32
Вован газета

Всё правильно говорит Оскарыч. Деньги вам раздай сразу потратите их в Вайлбирис или на Алике на всякие китайские побрякушки. Тем самым деньги убегут в китайскую экономику, а жрать как было нечего - так и будет...

22.04.2020 10:35
- гость -

Либер-чмо

22.04.2020 10:46
- гость -

А разве Греф может по другому сказать, ведь решение принимает Путин - не согласишься и должность потеряешь! Опять идем своим путем - все цивилизованные страны деньги населению выделяют, но наша власть работы лишила, а деньги платить не хочет. Почему возможна такая ситуация - отсутствие выборов в стране....

22.04.2020 10:46
- гость -

Кому помогать? Бизнесам корешей? Да они эти деньги в офшоры выведут и все. А при раздаче денег мелкому бизнесу и людям деньги в экономику как раз и попадут. Не раздадут - люди сами брать их начнут.

22.04.2020 10:49
Гость

Я представил, как эта довольная морда ест бутерброд с красной икрой и запивает дорогим вином, причмокиваю в это время рассуждает о том, что денег нет в бюджете...

22.04.2020 10:51
- гость -

нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф

а-то
нужно срочно помочь деньгами сбербанку....

22.04.2020 10:53
АБОРИГЕН

22.04.2020 10:35
- гость -
Где ты либерала увидел? Это номенклатура плоть от плоти с темным комсомольским прошлым.

22.04.2020 11:02
- гость -

Политик Алексей Навальный запустил петицию, в которой в том числе требует начать выплачивать деньги гражданам в период пандемии: по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч — на ребенка.

Нужно его поддержать - если петиция соберет миллионы голосов, то братва задумается...

22.04.2020 11:10
- гость -

10:53
АБОРИГЕН
Всё правильно, либерал - Вольтер, а это - кал.

22.04.2020 11:16
Вован газета

22.04.2020 11:02
- гость -
Политик Алексей Навальный

Во-первых, какой он нафих политик? Клоун может быть, и то не уверен. Мифический "борец" с мифическим "режимом"...
Во-вторых, раздавать можно со своего кармана, а не с чужого. Остались деньги с Кировлеса - пусть вернёт народу...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:16
Ехал с вахты на автобусе: стало известно, как заразился COVID-19 житель села Родино 0
11:02
Более двух миллионов россиян получат бесплатные продуктовые наборы 0
10:58
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 0
10:49
Российские фармкомпании готовятся прекратить выпуск жизненно важных лекарств 0
10:37
Названа причина крупного пожара в Барнауле 2
10:25
Эксперты рассказали, сколько денег берут в кредит жители Алтайского края 0
10:14
Ученый рассказал о главной психологической проблеме в самоизоляции 0
10:03
"Если бы не эта вакханалия". Почему льготная ипотека под 6,5% хороша, но не ко времени 8
09:50
Еще четверо человек вылечились от коронавируса в Алтайском крае 4
09:44
Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии 22
09:21
ВОЗ прокомментировала версию о создании коронавируса в лаборатории 7
09:10
Скидка с каждого литра: где выгодно заправить машину в Барнауле 4
08:46
Еще 16 человек взяли под наблюдение из-за COVID-19 в Республике Алтай 0
08:33
В МЧС рассказали, как родителям организовать день ребенка на самоизоляции 2
08:20
Бывшего сотрудника алтайской ГИБДД обвиняют в получении взятки дровами 0
08:02
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбу открыть парикмахерские 11
07:51
Пользователи соцсетей рассказали, что сделают сразу после окончания самоизоляции 1
07:38
А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир 14
07:29
"Я хочу тебя унизить". Василий Уткин вызвал на рэп-баттл Владимира Соловьева 32
07:15
Виртуальный товар, впервые ушедший в минус: эксперты об отрицательных ценах на нефть 2
07:02
Союз туриндустрии: в Барнауле турагентства не перестают платить сотрудникам в кризис 4
06:53
Обладательница самых красивых ягодиц в мире показала свои тренировки на карантине 4
06:42
Ковальски, Шкипер? В ЮАР на пустых улицах заметили гуляющих пингвинов 0
06:30
Какого числа Родительский день в 2020 году и что нельзя делать на кладбище 3
06:14
Победим коронавирус ради Конституции. Когда ждать плебисцита и почему его не отменяют 12
06:04
"По ту сторону добра и зла". Ленин как стихия и бренд России 10
06:02
На Алтайский край надвигается жара до 32°C 0
23:57
Работница детской поликлиники заразилась коронавирусом в Горном Алтае 0
23:55
В шести алтайских районах запретили жечь костры и ходить в лес 0
23:12
Поезд насмерть сбил пенсионера в Барнауле 0
22:45
Первый собачий городок хотят создать в барнаульском парке 0
22:11
"Не преувеличивайте "разговорчики". Песков прокомментировал виртуальные митинги 3
21:37
Власти Барнаула уплотнили расписание автобусов на двух маршрутах 3
21:15
Стоимость нефти Brent впервые упала до уровня 2002 года 2
20:41
Общественники нашли решение проблемы очередей на почте в Барнауле 3
20:19
"Качественно и в срок". Глава Барнаула рассказал о ремонте дорог 0
19:53
Алтайским школьникам с ограничением по здоровью раздают продуктовые наборы 0
19:23
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 23 1
18:55
Оптовые цены на бензин упали ниже себестоимости 8
18:28
Стало известно, на ком будут испытывать вакцину от коронавируса 1
17:58
Алтайский край в 11 раз опередил Республику Алтай по вернувшимся туристам 3
17:47
Алтайский Минздрав наглядно показал, как маска защищает от коронавируса 6
17:31
В Барнауле построят новую многоэтажку на берегу Оби 11
17:16
Все жили на одном этаже. Дмитрий Попов рассказал о 37 зараженных на Алтае шахтерах 8
17:08
"Мне близко". МТС сделала онлайн-карту компаний, которые продолжают работать 1
17:01
Сильный пожар произошел на территории барнаульского завода. Дым видно по всему городу 5
16:55
Депутаты и бизнесмены собрали деньги на 20 тыс. защитных костюмов для алтайских врачей 12
16:46
ВОЗ прогнозирует ухудшение обстановки по коронавирусу 2
16:35
Жителей Барнаула предупредили об отключении горячей воды 11
16:16
Проезд восстановили на двух ранее затопленных дорогах в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.