Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии

У российских властей нет возможности выплачивать деньги населению в период пандемии. Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для "Сбербанк TV"
По оценкам Грефа, правительство может потратить на преодоление кризиса до 10% ВВП. Однако это должны быть не так называемые "вертолетные деньги", которые раздали бы всем и каждому. Вместо этого, по словам банкира, стоит помочь тем людям и компаниям, которые попали в сложную ситуацию из-за кризиса.
Ранее amic.ru сообщал, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о том, что число безработных в России вырастет в три раза. По словам политика, проблемы бизнеса и падение спроса приведут к тому, что к концу 2020 года количество безработных в стране может достигнуть восьми миллионов.
Комментарии
вот жук противный
Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики
О да, конечно! А они очухаются и, в свою очередь, населению ценничек поднимут.
Ну Греф опять на дополнительную охапку дров в костёр, где его сжигать будут, наговорил.
Как можно быть таким тупым?! Эти деньги как раз быстрее всего и попадут в наиболее пострадавшие отрасли экономики, если их напрямую выдавать населению.
Тогда отказался бы от премий и бонусов, и зарплату с шестью нулями совесть позволяет, весь цирк похож на пир во время чумы
Надрели сытые морды, советующие безработному населению сидеть в клетках
Стоит, стоит.
Это сказал тот, кто был министром экономического развития России?
хороший человек, правильно, зачем народу деньги, пусть без денег сидят и не рыпаются на общий бюджет
Вся эта ситуация прям вывернула наружу всю беспомошность и наглость власти, а также вялость и покорность населения, достаточно НЕ закрывать пиво и алкашку и ВСЕ будут как стадо по кругу ходить и кивать
Не от большого ума он это говорит. Он бы еще это на площади во Владикавказе сказал, точно бы ноги не унес от туда.
Спасибо деду за Победу
Вы думаете он говорит что думает или хочет?
Он говорит что ему сказали говорить.
Всё правильно говорит Оскарыч. Деньги вам раздай сразу потратите их в Вайлбирис или на Алике на всякие китайские побрякушки. Тем самым деньги убегут в китайскую экономику, а жрать как было нечего - так и будет...
Либер-чмо
А разве Греф может по другому сказать, ведь решение принимает Путин - не согласишься и должность потеряешь! Опять идем своим путем - все цивилизованные страны деньги населению выделяют, но наша власть работы лишила, а деньги платить не хочет. Почему возможна такая ситуация - отсутствие выборов в стране....
Кому помогать? Бизнесам корешей? Да они эти деньги в офшоры выведут и все. А при раздаче денег мелкому бизнесу и людям деньги в экономику как раз и попадут. Не раздадут - люди сами брать их начнут.
Я представил, как эта довольная морда ест бутерброд с красной икрой и запивает дорогим вином, причмокиваю в это время рассуждает о том, что денег нет в бюджете...
нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф
а-то
нужно срочно помочь деньгами сбербанку....
22.04.2020 10:35
- гость -
Где ты либерала увидел? Это номенклатура плоть от плоти с темным комсомольским прошлым.
Политик Алексей Навальный запустил петицию, в которой в том числе требует начать выплачивать деньги гражданам в период пандемии: по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч — на ребенка.
Нужно его поддержать - если петиция соберет миллионы голосов, то братва задумается...
10:53
АБОРИГЕН
Всё правильно, либерал - Вольтер, а это - кал.
22.04.2020 11:02
- гость -
Политик Алексей Навальный
Во-первых, какой он нафих политик? Клоун может быть, и то не уверен. Мифический "борец" с мифическим "режимом"...
Во-вторых, раздавать можно со своего кармана, а не с чужого. Остались деньги с Кировлеса - пусть вернёт народу...